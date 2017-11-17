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15.01.1814:21 Новости / Украина / Телефонные разговоры Министра

О телефонном разговоре Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Украины П.А.Климкиным

31-15-01-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

15 января состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Украины П.А.Климкиным. В контексте внутриукраинского урегулирования обсуждены вопросы содействия реализации положений минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 г., в том числе с учётом ситуации, сложившейся вокруг Совместного центра координации и контроля после вывода из него российских военнослужащих в связи с созданными неприемлемыми условиями для их работы. Отдельное внимание было уделено российской инициативе о создании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ в Донбассе.

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