Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, Москва, 15 января 2018 года

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего поздравляю всех с прошедшими праздниками. Желаю в Новом Году успехов, здоровья, благополучия. Признательны вам за то, что принимаете участие в нашей традиционной пресс-конференции.

Я не думаю, что мне стоит долго занимать ваше время вступительным словом. Совсем недавно была подробная большая пресс-конференция Президента Российской Федерации. Также несколько дней назад В.В.Путин встречался с руководителями российских СМИ, информационных агентств. Уверен, что вы следили за этими крупными событиями и хорошо услышали его комментарии, в том числе, конечно, по внешнеполитической тематике.

Коротко скажу, что в очередной раз приходится констатировать, что минувший год во внешнеполитическом плане был непростым. Сохранялись многочисленные очаги напряженности в различных районах мира – от Ближнего Востока и Севера Африки до соседней нам Украины. В последние месяцы года серьезно обострилась ситуация из-за угроз, которые звучали из Вашингтона решить ядерную проблему Корейского полуострова исключительно силовым путем. Аналогичные угрозы звучали в отношении афганской проблемы, для решения которой также было предложено исключительно силовое решение. Последние заявления, нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, также не добавили оптимизма и стабильности.

К сожалению, наши американские коллеги и их союзники по-прежнему хотят вести дела исключительно на основе диктата и ультиматумов, не хотят слушать точку зрения других центров мировой политики, тем самым, по сути дела, не хотят признать реальности формирующегося многополярного мира. Методы, к которым они прибегают для того, чтобы сдерживать своих конкурентов, в большинстве своем достаточно сомнительны и недобросовестны, а их спектр широк – от развертывания глобальной системы ПРО до односторонних санкций, экстерриториального применения собственного законодательства и, как я уже сказал, угроз решать любые международные проблемы исключительно по своему сценарию, не останавливаясь ни перед чем, включая применение грубой военной силы. Как результат мы наблюдаем девальвацию международного права, снижение роли многосторонних институтов, а также ставку все большего числа государств на то, чтобы наращивать военную мощь, в которой они в нынешней ситуации видят чуть ли не единственную гарантию сохранения своего суверенитета.

В этих условиях мы прилагали максимум усилий для того, чтобы, прежде всего, защищать национальные интересы Российской Федерации в нашей работе на международной арене, включая интересы наших граждан, российского бизнеса, который все чаще подвергается дискриминации. Параллельно делали все, чтобы защищать международное право и международную систему, которые основываются на Уставе ООН. Вместе с другими конструктивными силами в международном сообществе мы отстаивали универсальные ценности правды, справедливости, равноправного взаимоуважительного сотрудничества, а также стремились предотвратить деградацию системы мироустройства, которая сегодня серьезно разбалансирована. Хотели бы делать все, чтобы остановить скатывание к хаосу и конфронтации.

Конкретные направления нашей работы я буду готов прокомментировать, отвечая на ваши вопросы. Скажу только, что в текущем году, нам предстоит продолжать усилия в том ключе, о котором я только что сказал. Это касается, конечно же, продолжения борьбы с терроризмом, успехи в которой мы зафиксировали в Сирии, где сейчас важнейший этап – переход к политическому урегулированию. Вместе с нашими турецкими и иранскими партнерами мы готовим Конгресс сирийского национального диалога, в котором также предусмотрено участие широкого спектра сирийских сил, как это и требуется в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН. Будем добиваться сохранения договоренности по иранской ядерной программе, нормализации ситуации вокруг палестино-израильского урегулирования. Ближневосточные проблемы серьезно усугубляются нерешенностью палестинского вопроса. Конечно же, продолжим работать по украинскому вопросу, для решения которого нет иной альтернативы кроме полного и последовательного выполнения «Комплекса мер», который был принят в Минске в феврале 2015 года.

На повестке дня у нас важнейшее в России политическое мероприятие – выборы Президента Российской Федерации. Наши загранучреждения – посольства, генеральные консульства, российские центры науки и культуры – делают все необходимое, чтобы все российские граждане, которые находятся за границей и хотят принять участие в выборах, могли это сделать максимально комфортно.

Вопрос: Сергей Викторович, Вам, наверное, известно, что пресса по итогам года часто публикует словари ключевых тем и выражений. Если бы Вы составляли такой словарь в сфере международных отношений по итогам 2017 г., какие ключевые сюжеты и словосочетания Вы бы в него включили?

С.В.Лавров: Словосочетания оставлю в стороне, боюсь быть неправильно понятым в очередной раз.

Что касается сюжетов, то, конечно, это Сирия. Это проблема, в которой сходятся очень много интересов многих игроков. Мы стараемся, как я уже сказал, через инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога гармонизировать интересы всех сирийских сторон и всех внешних игроков, которые имеют влияние на ситуацию и хотят обеспечить свои интересы в этом регионе, в том числе и в рамках сирийского урегулирования. Это сложный процесс. Повторю, у нас есть основания полагать, что сохранится инициативная роль России, Ирана и Турции, которая год назад позволила начать астанинский процесс, создать зоны деэскалации, режим которых, при всех попытках спровоцировать его развал, действует, несмотря на отдельные нарушения. Немаловажно то, что астанинский процесс стимулировал активность ООН, которая до начала встреч в Астане, по сути дела, месяцев 10 бездействовала. Надеюсь, что и инициатива Конгресса сирийского национального диалога также будет играть роль стимула для ООН, чтобы она активизировала свою работу. В любом случае Конгресс в Сочи нацелен на то, чтобы помочь переговорам в Женеве. Мы об этом четко рассказываем всем нашим коллегам, включая руководство ООН и странам, которые так и или иначе участвуют в сирийском урегулировании.

Вторая тема, наверное, – это все остальное, что связано с регионом Ближнего Востока и Севера Африки. Сирийское урегулирование – только часть сложнейшего хитросплетения проблем, которые существуют в этом регионе. Отмечу Ливию, Йемен, я уже упоминал палестино-израильское урегулирование, которое зашло в глубокий тупик. Остаюсь убежденным в том, «тупик» в палестино-израильском урегулировании, в продвижении к созданию палестинского государства влияет на радикализацию арабской улицы.

Есть еще одна тема – тема Украины, которая достаточно искусственно делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает, и рассматривается как оселок в противостоянии между Россией и Западом в целом. Считаю такой подход ошибочным и абсолютно политизированным. Если бы отошли от оценки, от призмы противостояния между «авторитарной Россией» и «либеральным Западом», через которую пытаются рассматривать украинский кризис, а вместо этого сконцентрировались бы на том, что записано в Минских договоренностях (там все предельно ясно и четко и не подлежит кому-либо двойному толкованию), тогда, я думаю, украинский кризис был бы давно урегулирован. Это означало бы, что отказ от идеологизированной трактовки ситуации как якобы имеющей глобальное значение для отношений между Россией и Западом, позволил бы нашим западным коллегам отойти от бездумной и безоглядной поддержки линии, которую ведет официальный Киев на срыв своих обязательств по Минским договоренностям.

Можно много говорить и о позитивных тенденциях – это бесконечные разговоры. Это развитие Евразийской интеграции, реализация большого Евразийского проекта с участием ЕАЭС, ШОС, стран АСЕАН, его открытость для новых участников на Востоке и на Западе. Необходимо, конечно, говорить и об интеграционных процессах в более широком плане – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в деятельности АТЭС, «Группы 20» и БРИКС. Это объединения, в которых воплотились тенденции современного мира, а именно объективный процесс формирования полицентричной системы международных отношений.

Уверен, что я что-то забыл упомянуть – на ум пришли те вопросы, которые у нас ежедневно на «рабочем столе».

Продолжение следует…