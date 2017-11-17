Об обмене поздравительными телеграммами между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы Ш.А.Ботчвей в связи с 60-летием установления дипломатических отношений между Россией и Ганой

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

14 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров и Министр иностранных дел и региональной интеграции Республики Гана Ш.А.Ботчвей обменялись поздравительными телеграммами по случаю 60-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули традиционно дружественный характер российско-ганских связей, высказались за поддержание активного политического диалога по ключевым вопросам международной и африканской повестки дня, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.