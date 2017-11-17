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13.01.1811:39 Новости

О поселенческой активности Израиля на оккупированных палестинских территориях

27-13-01-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 января в Израиле было объявлено об одобрении планов по возведению более 1100 единиц жилья в 20 поселениях на Западном берегу р.Иордан. По поступающей информации, в ближайшее время могут быть согласованы дополнительные строительные проекты Израиля на оккупированных палестинских территориях.

В Москве подтверждают принципиальную позицию России о противозаконности израильской поселенческой активности на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Считаем, что такая линия Израиля не способствует созданию условий для налаживания прямых переговоров между израильтянами и палестинцами, в рамках которых должны быть найдены решения по всем проблемам окончательного статуса. При этом также очевидно, что продолжение израильской поселенческой деятельности подрывает перспективы двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта, уменьшая шансы на достижение справедливого и надежного мира на Ближнем Востоке.

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