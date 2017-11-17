О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Болгарии в Москве Б.Коцевым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

12 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Болгарии в Москве Б.Коцева по его просьбе.

В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования кризиса в Сирии и обстановку в Ливии, в том числе в контексте миграционной проблемы, с которой сталкиваются государства Европы.