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12.01.1812:59 Новости

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Израиля в Москве Г.Кореном

19-12-01-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

12 января специальный представитель Президента Российской Федераций по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Государства Израиль в Москве Г.Корена по его просьбе.

В ходе беседы обсуждалась складывающаяся ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на положение дел на палестино-израильском направлении, а также в Сирии и вокруг неё.

Был затронут также ряд актуальных вопросов российско-израильских двусторонних отношений.

 

 

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