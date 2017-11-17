О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Иордании в Москве А.Адайле

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

11 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Иорданского Хашимитского Королевства в Москве Амджада Оде Адайле по его просьбе.

В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на сирийское урегулирование в контексте российских усилий по организации в Сочи 29-30 января Конгресса сирийского национального диалога, а также положение дел на палестинских территориях в свете эскалации напряженности, вызванной решением Администрации США признать Иерусалим столицей Израиля.

Были также рассмотрены некоторые аспекты дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-иорданских связей.