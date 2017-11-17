Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

11.01.1819:41 Новости

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с развитием ситуации в лагере сирийских беженцев «Рукбан» в районе сирийско-иорданской границы

16-11-01-2018

7 января МИД Иордании сообщил о том, что Амман одобрил разовую доставку гуманитарной помощи через границу Королевства в  лагерь сирийских беженцев «Рукбан», расположенный на территории Сирии. 8 января в лагерь был доставлен груз с продуктами и предметами первой необходимости. Номенклатура и  объем гуманитарной помощи не сообщаются.

Приветствуем доставку помощи нуждающимся в «Рукбане».  Одновременно настаиваем на необходимости уважения при осуществлении гумпоставок суверенитета, территориальной целостности и независимости Сирии, соблюдения норм международного гуманитарного права.

Лагерь «Рукбан» находится в пределах 55-километровой зоны с центром в населенном пункте Эт-Танф, которая де-факто оккупирована вооруженными силами США. В указанный район не допускаются подразделения сирийской армии и представители законных властей САР. В американских опорных пунктах продолжается подготовка боевиков сирийских незаконных вооруженных формирований. Для гуманитарных конвоев ООН, которые пытались попасть в «Рукбан» с сирийской территории, «граница» остается герметично закрытой. По различным оценкам, порядка 60 тыс. человек в «Рукбане» находятся в крайне бедственном положении, испытывают острую нехватку в продовольствии и медикаментах.

Считаем недопустимыми попытки Вашингтона оправдать применение вооруженной силы против суверенитета и территориальной неприкосновенности Сирийской Арабской Республики. Уверения США в том, что их военные якобы находятся на сирийской земле для борьбы с террористами, малоубедительны и не выдерживают никакой критики. Требуем снятия любых ограничений на доступ конвоев с продуктами питания и медикаментами, повышения прозрачности проводимых гуманитарных акций. Напоминаем, что вооружённые силы США несут всю полноту ответственности в оккупированной ими 55-километровой зоне сирийского Эт-Танфа.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений