Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ об утверждении в Молдавии закона об изменении Кодекса о телевидении и радио

Вопрос: Как МИД России может прокомментировать подписание спикером молдавского Парламента закона об изменении Кодекса о телевидении и радио?

Ответ: 10 января с.г. Председатель Парламента Республики Молдова А.Канду утвердил закон, фактически запрещающий транслировать в стране российские новостные и информационно-аналитические передачи, хотя Президент страны И.Додон дважды отклонял этот законопроект.

С сожалением приходится констатировать, что данный акт откровенной дискриминации российских СМИ носит последовательный характер и является очередным антироссийским выпадом со стороны правящего парламентского большинства в Кишиневе.

То, каким образом русофобские силы молдавского парламента в очередной раз навязали свою волю населению, попирая его основополагающее право на свободный доступ к информации, свидетельствует о том, что страна все дальше отходит от демократических норм, скатываясь к тоталитарным практикам борьбы с альтернативными точками зрения.

Со своей стороны, подтверждая приверженность общепринятому в международных отношениях принципу взаимности, оставляем за собой право на ответные меры.

Полагаем, что данная ситуация требует реакции не только таких международных специализированных институтов как ОБСЕ. Интересно также было бы услышать оценку официальных представителей европейских структур по поводу того, насколько столь рьяное стремление молдавских властей зачистить информационное пространство страны соответствует общеевропейским ценностям.