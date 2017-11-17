Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

10.01.1819:28 Новости / Иран, исламская республика / Мероприятия с участием Министра иностранных дел Российской Федерации / Обстановка в Сирии и перспективы внутрисирийского диалога / О ходе выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы

О встрече Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом

13-01-01-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров провел встречу с Министром иностранных дел Исламской Республики Иран М.Д.Зарифом.

Основное внимание в ходе беседы было уделено вопросам выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете продолжающейся неконструктивной линии США на этом направлении. Стороны подтвердили приверженность устойчивой реализации СВПД, а также намерение и далее добросовестно соблюдать свои обязательства по нему. Высказано обоюдное мнение, что возможный срыв реализации СВПД вследствие действий Вашингтона будет противоречить задаче поддержания международной и региональной безопасности и стабильности, негативно скажется на многосторонних усилиях в сфере ядерного нераспространения.

Министры условились продолжить плотные двусторонние контакты по этому вопросу.

Был также затронут ряд актуальных региональных проблем, включая ситуацию в Сирии.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений