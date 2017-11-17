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10.01.1817:55 Новости

Комментарий Департамента информации и печати МИД России о деятельности Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР)

10-10-01-2018

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Российская Федерация последовательно придает особое значение деятельности БАПОР и высоко ценит его вклад в облегчение положения палестинских беженцев, проживающих в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Иордании, Ливане и Сирии. На протяжении многих лет Агентству удается выдерживать сбалансированную и непредвзятую линию и, несмотря на оказывающееся на него внешнее давление, избегать политизации своих усилий и в целом эффективно выполнять обширный мандат в крайне деликатных условиях.

Признанием важной роли БАПОР является и оказываемая нами финансовая помощь в виде добровольных взносов в его бюджет – 10 млн. долл. США в период 2017-2021 гг.

Российские оценки деятельности Агентства разделяются подавляющим большинством членов международного сообщества. 7 декабря 2017 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция A/RES/72/82 в поддержку деятельности БАПОР. За этот документ проголосовали 162 государства, и только 6 проголосовали «против». В нем, среди прочего, подтверждается необходимость продолжения работы Агентства до тех пор, пока не будет обеспечено справедливое решение вопроса о палестинских беженцах.

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