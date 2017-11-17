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10.01.1816:00 Новости / Йемен

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Йемена в Москве А.Аль-Вахейши

9-10-01-2018

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

10 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Йеменской Республики (ЙР) в Москве Ахмеда Аль-Вахейши по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о развитии военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене с акцентом на необходимость скорейшего урегулирования продолжающегося там вооруженного конфликта мирными средствами, через инклюзивный национальный диалог и учет интересов всех ведущих политических сил ЙР.

 

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