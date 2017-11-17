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10.01.1814:09 Новости / Корея, народно-демократическая республика / Корея, республика

Комментарий Департамента информации и печати МИД России относительно итогов межкорейской встречи на высоком уровне

8-10-01-2018

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Приветствуем договоренности, достигнутые в ходе состоявшихся в Пханмунчжоме 9 января переговоров представителей КНДР и Республики Корея, в том числе об участии северокорейской делегации в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Выражаем надежду, что их реализация послужит деэскалации напряженности на Корейском полуострове и обеспечению стабильности в этом субрегионе.

Рассчитываем, что все заинтересованные стороны окажут поддержку шагам Севера и Юга Кореи по возобновлению диалога. Убеждены, что это единственно возможный путь к поиску взаимоприемлемого решения проблем полуострова мирным, политико-дипломатическим путем, к чему всегда призывала наша страна.

Именно на это нацелена разработанная Россией совместно с Китаем «дорожная карта» комплексного урегулирования на Корейском полуострове, в которой предлагается взаимный отказ США и КНДР от опасной военной активности в интересах создания атмосферы для начала переговоров с конечной целью формирования в Северо-Восточной Азии коллективной системы мира и безопасности. Приглашаем все вовлеченные государства подключиться к работе по практической реализации указанного документа.

Надеемся, что наметившиеся позитивные тенденции в межкорейском диалоге получат дальнейшее развитие. Со своей стороны готовы продолжать оказывать этому процессу всемерное содействие.

 

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