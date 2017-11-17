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Январь 2018

  • 15 Пресс-центр МИД России (Корпус № 1 МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 30, строение 2)
    10.01.18 5-10-01-2018

    О предстоящей пресс-конференции Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова

                                                                                                                   

    СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

     

    15 января в Пресс-центре МИД России (Корпус № 1 МИД, Смоленская-Сенная пл., д. 30, строение 2, расположен справа от Центрального здания Министерства, конференц-зал) состоится пресс-конференция Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году.

    Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ.

    Начало пресс-конференции – в 10.00.

    Аккредитация до 10.00 часов 12 января.

    Вход – с 7.30 по редакционным удостоверениям (для российских СМИ) и аккредитационным карточкам (для иностранных СМИ). Проход закрывается в 9.15 (для журналистов с фото- и видеооборудованием вход – с 7.30 до 8.30).

    Онлайн-трансляция пресс-конференции будет осуществляться на веб-сайте МИД России в разделе «Видео» на русском, английском, французском и испанском языках, на аккаунтах в социальных сетях «Перископ» (https://www.periscope.tv/MID_RF), «Facebook» (https://www.facebook.com/MIDRussia) и «ВКонтакте» (https://vk.com/mid).

    Конференц-зал оснащен Wi-Fi доступом в Интернет.

    Для оперативной обработки и передачи информации в Пресс-центре организованы стационарные компьютерные рабочие места с выходом в Интернет по кабельной связи и через Wi-Fi доступ, будет обеспечена телефонная и факсимильная связь.

    Справки по тел.: +7 (499) 244-20-87.

     

     

     

    Аккредитация для российских СМИ
    Аккредитация для иностранных СМИ
    Accreditation for foreign media

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