Ответ официального представителя МИД России М.В.Захаровой на вопрос СМИ в связи с провозглашением закона «О статусе участника Второй мировой войны» Президентом Латвии Р.Вейонисом

Вопрос: Как бы Вы прокомментировали подписание Президентом Латвии Р.Вейонисом 4 января с.г. закона «О статусе участника Второй мировой войны»?

Ответ: Планомерный курс официальной Риги на переписывание истории нам, к сожалению, уже хорошо известен. Цинично оскорбив память 150 тысяч советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции. Очевидно, что этот закон вносит еще больший раскол в общество, играя на руку силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни.

Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для российско-латвийских отношений.

Призвали международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать этому вопиющему шагу латвийских властей соответствующую принципиальную оценку.