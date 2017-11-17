О 25-летии установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой

По случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Чехией 1 января Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров направил Заместителю Председателя Правительства, Министру иностранных дел Чешской Республики М.Стропницкому поздравительное послание следующего содержания:
«Уважаемый господин Министр,
Примите поздравления по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Чешской Республикой.
Сложившиеся добрые традиции многолетнего продуктивного российско-чешского сотрудничества, межчеловеческого общения стали прочной основой взаимодействия наших стран на современном этапе.
В нынешние непростые для международных отношений времена России и Чехии совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, результативное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Это нашло свое практическое подтверждение в убедительных содержательных итогах официального визита Президента Чешской Республики М.Земана в Российскую Федерацию в ноябре 2017 года.
Убежден, что накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию российско-чешских отношений на благо народов наших стран и укреплению стабильности и безопасности в Европе.
Желаю Вам здоровья и успехов, а чешскому народу – мира и благополучия.
С.ЛАВРОВ
г. Москва, 1 января 2018 года»