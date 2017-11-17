Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова программе «Международная пилорама» на телеканале НТВ, Москва, 30 декабря 2017 года

Вопрос: Только в гостях у этого человека мы чувствуем себя, как дома. Ведь он даже более «международный», чем «Международная пилорама». Это дипломат со встроенным «дебилодетектором», которому мама, по его собственному выражению, запрещала танцевать с мальчиками. Сограждане, сегодня у себя в гостях нас принимает Сергей Викторович Лавров.

С.В.Лавров: Добро пожаловать! С наступающим!

Вопрос: Был очень тяжелый год. Выборы во Франции, референдум в Каталонии, из ЕС нужно выводить Великобританию. В какие выборы мы собираемся вмешиваться в следующем году?

С.В.Лавров: Вы не все перечислили, что мы сотворили в этом году: Швеция, Дания, Черногория, Австрия, Македония. Конечно, пришлось трудиться. Это было непросто.

Вопрос: Урожайный год получился …

С.В.Лавров: Из-за этого у нас руки не доходили до других вещей, которые не менее важны. Например, развивать культурные связи с Японией.

Вопрос: Надеюсь, что мы это в следующем году поправим.

С.В.Лавров: Поправляем уже сейчас. В Японии с большим успехом проходит мощный культурный фестиваль. Так что здесь можно не беспокоиться. Но пока Императора Японии «снять» не получается.

Вопрос: Да он и сам вроде собирается уходить.

С.В.Лавров: Ну, только через два года. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но он еще два года выпросил.

Вопрос: Вы владеете английским, французским и сингальским языками. Зачем Вам французский?

С.В.Лавров: Красивый язык. Люблю читать французскую литературу, французские новости. Понимаю, но разговаривать не могу. Никогда не было практики. Но в принципе французский язык благородный. Не зря у нас до сих пор дипломатический паспорт имеет текст на двух языках – русском и французском. Так пошло еще с царской Империи.

Вопрос: Я думал, что так не только у нас, но и во всем мире…

С.В.Лавров: Не уверен. За весь мир не скажу, но у нас французский язык считался языком аристократии, элиты.

Вопрос: В 70-е гг. Вы несколько лет работали в Шри-Ланке. Загар сохранился с тех пор?

С.В.Лавров: Работал четыре года. Да, я его регулярно поддерживаю.

Вопрос: Летаете в Шри-Ланку?

С.В.Лавров: Не только в Шри-Ланку, но и в другие страны, где есть малейшая возможность позагорать, в той же Австрии зимой, когда еще раньше катался там на лыжах и загорал.

Вопрос: А Вы катаетесь на лыжах?

С.В.Лавров: Катаюсь, но сейчас на это уже остается меньше времени. Рассчитываю сделать это в Сочи.

Вопрос: Сочи вообще сейчас стал мировым курортом. А рафтинг? Вы являетесь Президентом Федерации рафтинга…

С.В.Лавров: Нет, я Глава попечительского совета Федерации гребного слалома. Это близкие дисциплины. Рафтинг-это резиновый плот с веслами, а гребной слалом – это каяки и каноэ.

Вопрос: Вы это любите?

С.В.Лавров: С 80-х гг. я этим занимаюсь со своими друзьями - однокурсниками и одноклассниками. Так что это хобби, если хотите.

Вопрос: Кто, на Ваш взгляд, сегодня главный «дебил, б…» мировой международной политики? Можно эзоповым языком, можно полунамеками…

С.В.Лавров: Вы знаете, я даже не хочу называть имен, чтобы никого не обидеть. Оставлю без внимания этот вопрос.

Вопрос: У Вас очень выразительная мимика. Вы, наверное, это знаете. Дипломату это не очень должно быть свойственно, но у Вас лицо выражает многое, если смотреть внимательно. Как часто удается сдержаться, когда произносите на пресс-конференции Вашу великую фразу «западные партнеры» с серьезным лицом?

С.В.Лавров: Безусловно, мы все учимся у Президента.

Вопрос: Его авторство?

С.В.Лавров: Он эту фразу также употребляет. Считаю, что все, с кем мы общаемся, это партнеры. Только есть договороспособные партнеры, а есть безнадежно недоговороспособные. Таковых на Западе становится все больше.

Вопрос: У армян есть такая поговорка, которая на русском звучит так: еще пару таких партнеров, и врагов не надо.

С.В.Лавров: По-моему, в русском языке тоже есть такая же поговорка: с такими друзьями и врагов не надо.

Вопрос: Вы являетесь почетным гражданином Манагуа (Никарагуа), Гватемалы, Ногинского района Московской области. Что для Вас почетнее?

С.В.Лавров: Никогда не задумывался.

Вопрос: Никогда не были в Ногинском районе?

С.В.Лавров: В Ногинском районе я провел лучшие годы своей жизни с 3 до 9 лет. Я жил у дедушки с бабушкой в деревянном доме со всеми деревенскими удобствами, в ста метрах от стадиона, который назывался «Спартак», где мы играли в футбол летом, а зимой – в хоккей.

Вопрос: Там и появилась страсть к «Спартаку»?

С.В.Лавров: Да. Я учился в школе №2 им. В.Г.Короленко, до недавнего времени еще была жива моя учительница Клавдия Ивановна Горячева. С тех пор я там давно не был, хотя там могила моих деда и бабушки. Езжу раз в пару-тройку лет. Сейчас я борюсь и пытаюсь привлечь на свою сторону Губернатора Подмосковья А.Ю.Воробьева, чтобы вернуть Ногинску исконное название Богородск. На въезде в город уже стоит стела с надписью Богородск, но сам город по-прежнему официально называется Ногинск. Как бы мы ни относились к В.П.Ногину, но все-таки…

Вопрос: Богородск красивее.

С.В.Лавров: Богородск – это старое название, которое люди дали этому месту.

Вопрос: То есть это не является какой-то кампанейщиной в духе «даём всем почётные звания». Это имеет к Вам отношение?

С.В.Лавров: Я поддерживаю целый ряд мероприятий, которые проводит ногинская администрация, включая конкурсы на знание английского языка, ежегодно направляю им приветствия. Через это, видимо, они меня и удостоили такого звания.

Вопрос: Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, Вы же собираете анекдоты. Или это слухи?

С.В.Лавров: Не собираю, я их люблю.

Вопрос: Политические?

С.В.Лавров: Разные.

Вопрос: О себе слышали когда-нибудь?

С.В.Лавров: Не припомню. Если узнаете - поделитесь.

Вопрос: Я не знаю. Какой самый свежий для Вас смешной политический анекдот?

С.В.Лавров: Политический?

Вопрос: Или не политический, совершенно не важно.

С.В.Лавров: Вы знаете, мы сейчас немного избалованы смартфонами, вотсапами. Раньше тебе рассказали, и ты запомнил на всю жизнь… Так, этот нельзя…

Вопрос: Можно!

С.В.Лавров: Нет-нет, мы всё-таки стараемся не засорять русский язык без нужды.

Вопрос: Вдруг появилось?

С.В.Лавров: Если припомню, я Вам скажу.

Вопрос: Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону… Кстати, Бόрису или Бори́су?

С.В.Лавров: Он себя называет Бόрис, признаётся, что это от русских корней, поэтому Бори́с.

Вопрос: Неужели у него русские корни?

С.В.Лавров: Он клянётся, что у него русская прабабушка или бабушка, русская кровь есть пятипроцентная.

Вопрос: Пятипроцентная, а назвали Бόрисом. Смешно. Бόрису Джонсону много чего рекомендовали перед встречей с Вами. Мы уже шутили на эту тему, честно говоря. А Вы ему что-нибудь порекомендовали, когда он уезжал?

С.В.Лавров: Во-первых, я поинтересовался, почему он остановился не в гостинице, а в резиденции посла, поскольку одна из рекомендаций была не открывать в гостинице двери незнакомым девушкам. Он мне не ответил, сказал, что ему просто так удобнее.

Вопрос: Ушёл от ответа.

С.В.Лавров: За обедом он старался лишь пригубливать напитки, что тоже отвечало рекомендации. Я обратил на это внимание, но он сказал, что ему ещё надо выступать где-то с лекцией.

Вопрос: Это была смешная пресс-конференция. Судя по Вашей реакции (я смотрел её, сам не присутствовал), Вам было забавно. Или мне показалось?

С.В.Лавров: На пресс-конференции всегда интересно, потому что это такой экспромт, когда задают вопросы, всегда интересно, как на них реагирует твой партнёр, западный в данном случае. Но Бόрис – человек живой, непринуждённый, естественный, говорит интересные вещи. Так что не скучно.

Вопрос: Вы знаете, сегодня было сообщение в ленте новостей (РБК сделало такое интересное заявление), что мидовские работники получают практически 147 тысяч рублей во время командировок в месяц. Вы читали эту новость? И почему Вы сейчас в Москве, а не в командировке? Я не понимаю.

С.В.Лавров: Я читал, что получают 147 тысяч рублей в день.

Вопрос: В день? Я думал, в месяц.

С.В.Лавров: Мне об этом сказала Мария Захарова (она уже комментировала этот сюжет), что была такая «фишка», дескать в день 147 тысяч.

Вопрос: Это не «фишка», это информация.

С.В.Лавров: Не знаю. РБК вообще уважаемое СМИ. Но в данном случае, наверное, можно было бы сначала позвонить, прежде чем печатать.

Вопрос: Вдруг Вы были бы недоступны.

С.В.Лавров: Это так же, как недавно ещё одно уважаемое СМИ («Эхо Москвы») объявило, что я умолял Госсекретаря США Р.Тиллерсона не называть участок улицы рядом с Посольством России в Вашингтоне площадью Немцова.

Вопрос: Я в принципе с трудом представляю Вас умоляющим.

С.В.Лавров: Я вообще эту тему ни с кем никогда не обсуждал. То, что «Эхо Москвы» запустило эту «информацию», меня удивляет. Люди, которые считают себя солидными журналистами, могли бы просто позвонить в МИД и уточнить так или нет. Они говорят, что им сказали так в Госдепартаменте. Тогда вообще можно закрывать все остальные источники - Госдепартамент и баста!

Вопрос: Я так думаю, что если мы, дорогие телезрители, скинемся и положим на счёт журналистам РБК и «Эха Москвы» денег на телефон, они смогут всё-таки дозвониться до Министерства иностранных дел.

С.В.Лавров: Вот этого я не говорил.

Вопрос: Это я говорю. Чтобы хотя бы информация доходила.

С.В.Лавров: Мы не будем их отлучать от наших мидовских мероприятий.

Вопрос: Сергей Викторович, как Вы считаете, на что больше шансов в 2018 году - на то, что у России стабилизуются отношения с нашими западными партнёрами или что сборная России по футболу станет чемпионом мира?

С.В.Лавров: Думаю, где-то посередине.

Вопрос: Хороший ответ, главное, очень дипломатический. То есть мы дойдём до четвертьфинала, а чехи снимут санкции?

С.В.Лавров: Думаю, середина будет ниже.

Вопрос: Сергей Викторович, во-первых, спасибо ещё раз за приглашение. Не знаю, было ли у Вас интервью под ёлкой в МИДе?

С.В.Лавров: Ни разу.

Вопрос: Мы первопроходцы. Ваши поздравления нашим телезрителям с Новым годом от Министра иностранных дел.

С.В.Лавров: Это несложно сделать, потому что Новый год, наверное, самый добрый и приятный праздник. Я очень хочу, чтобы все, кто нас сейчас смотрит, да и вообще все люди не только в России, но и на Земле, были в Новом году счастливы, здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких проблем, чтобы все мы друг друга уважали и любили. Вот, собственно говоря, и всё. Обязательно продолжайте шутить, смеяться, это удлиняет жизнь.