Комментарий заместителя Министра иностранных дел России С.А.Рябкова в связи с развертыванием в Японии системы ПРО

Обратили внимание на заявление МИД Японии, согласно которому противоракетная система, разворачиваемая на территории этой страны, будет управляться из Токио и не несет угрозы России и другим соседним странам.

Всем, однако, хорошо известно, что Япония давно втянута в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США. Еще в 2006 году подписано американо-японское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области противоракетной обороны. В соответствии с ним ведутся совместные разработки противоракет новейшего поколения.

То есть технически и функционально развертываемые на японской территории комплексы идентичны американским. Причем именно тем, которые способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия. США размещают их на своих военных базах в Румынии и Польше, то есть вблизи нашей западной границы, вразрез с Договором о РСМД от 1987 года, запрещающим появление таких установок на суше.

Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создает для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании. Еще раз призываем японских коллег взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД.