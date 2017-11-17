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29.12.1718:18 Новости

О президентских выборах в Либерии

2533-29-12-2017

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 декабря в Республике Либерии состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным Национальной избирательной комиссии, победу одержал лидер «Коалиции за демократические перемены» Дж.Веа, за которого отдали голоса большинство избирателей страны. Ожидается подведение и публикация официальных итогов голосования.

По оценкам иностранных и либерийских наблюдателей, выборы прошли в мирной и спокойной обстановке. Серьезных нарушений, способных повлиять на результаты волеизъявления либерийских граждан, не отмечено.

Считаем успешное проведение президентских выборов в Либерии важным шагом в продвижении этой страны по пути стабильного социально-политического развития.

 

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