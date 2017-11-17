Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 28 декабря 2017 года

О развитии ситуации в Сирии

В ситуации в Сирии и вокруг нее сохраняется позитивная динамика. Сирийская армия при поддержке ВКС России продолжает планомерно уничтожать остающиеся на территории страны очаги международных террористов «Джабхат ан-Нусры». Вместе с тем завершение острой военной фазы сирийского кризиса настоятельно требует активизации процесса политического урегулирования.

21-22 декабря в Астане прошла восьмая Международная встреча по Сирии, по итогам которой помимо Совместного заявления России, Ирана и Турции были приняты два важных документа – о гуманитарном разминировании в Сирии и об освобождении задержанных/заложников. Особое внимание в ходе работы форума в Астане уделили вопросу подготовки Конгресса сирийского национального диалога (КСНД), проведение которого запланировано на 29-30 января 2018 г. в Сочи. Рассматриваем КСНД как орган, призванный придать серьезные импульсы переговорному процессу под эгидой ООН в Женеве и достижению самими сирийцами договоренностей по взаимному согласию и без предварительных условий.

Успех встречи в Астане заставил активизироваться разного рода политических радикалов. Они пытаются помешать началу широкого инклюзивного межсирийского диалога, практическим шагам по выработке контуров политического обустройства в постконфликтной Сирии. Радикалы не заинтересованы в движении к миру. Им есть что терять, поскольку на поддержку даже малой части населения в условиях возвращения к мирной жизни они рассчитывать не могут. В этой связи они всячески пытаются тормозить ход урегулирования, мешать работе международных площадок, которые ориентированы на содействие политическому процессу.

Призываем международные и региональные силы, имеющие влияние на развитие ситуации в Сирии, занять недвусмысленную позицию в пользу КСНД, призванного помочь переговорам на Женевской площадке, достижению между самими сирийцами консенсусных договоренностей на основе положений резолюции 2254 СБ ООН.

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Об обстреле авиабазы «Хмеймим»

27 декабря боевики из района населенного пункта Бдама выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакии и пункту базирования группировки российских ВКС «Хмеймим». Две из них были перехвачены российской системой ПВО «Панцирь». Третья, отклонившись от траектории, упала в окрестностях города Джебла.

В Москве с озабоченностью восприняли эту провокацию террористов. Мы спокойны за безопасность российских военных, которые надежно защищены многоуровневой системой ПВО, подтвердившей и в данном случае свою высокую эффективность. Беспокоит другое – откуда у террористов появляются все новые вооружения, позволяющие им осуществлять подобные вылазки?

В этой связи обратили внимание на то, что несколько дней назад над северной Хамой из переносного зенитно-ракетного комплекса был сбит самолет сирийских ВВС «Л-39». Таким образом, факты говорят о том, что подпитка террористических формирований вооружением до сих пор не прекратилась.

Требуем, чтобы все члены международного сообщества ответственно относились к положениям резолюции 2254 СБ ООН, предписывающей, в частности, «предупреждать и пресекать террористические акты и ликвидировать надежное прибежище, которое тергруппировки создали себе на значительных частях территории Сирии».

Усматриваем во вчерашней попытке атаковать российских военных на базе «Хмеймим» еще одно звено в цепи непрекращающихся и, возможно, срежиссированных провокаций с участием террористов и радикалов от сирийской оппозиции, направленных на срыв позитивных тенденций в развитии обстановки в Сирии и, в частности, создание препятствий на пути созыва 29-30 января 2018 г. в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

Со своей стороны вместе со всеми сирийскими, региональными и международными силами, искренне стремящимися к установлению мира, продолжим подготовку Конгресса, призванного дать необходимый импульс политическому урегулированию в этой стране на основе резолюции 2254 СБ ООН и подлинному национальному примирению в Сирии.

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Об итогах визита экспертов МУФС в Сирию

По имеющейся информации, в связи с неоднократными запросами сирийского Правительства в период с 8 по 16 декабря Дамаск, наконец, посетила группа экспертов специальной миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии. Основной целью визита было посещение с инспекционной поездкой района Захирия на севере провинции Хама, где правительственные силы обнаружили кустарные боеприпасы в снаряжении хлором, оставленные в схронах боевиками террористических и экстремистских структур при отступлении.

К сожалению, вновь вынуждены констатировать, что визит непосредственно на место событий в очередной раз не состоялся. Эксперты спецмиссии ОЗХО в последний момент отказались выезжать в этот район, ссылаясь на соответствующие будто бы рекомендации Департамента ООН по вопросам безопасности. И это при том, что данная территория уже давно находится под контролем правительственных войск, а сирийская сторона давала дополнительные гарантии безопасного доступа и выражала готовность предоставить в распоряжение представителей ОЗХО вертолет и вооруженное сопровождение.

Кстати говоря, в штаб-квартире ООН сам факт такого рода рекомендаций отрицают, что может свидетельствовать о наличии между двумя международными структурами, по крайней мере, определенного «недопонимания». Последнее, как мы видим на примере исключительно дистанционных расследований ОЗХО и ООН более ранних случаев и рецидивов «химического терроризма» в Сирии, проявляется уже с достаточной регулярностью. И это не может не вызывать вопросы.

Надо отдать, тем не менее, должное специалистам ОЗХО – они все же не зря провели неделю в Дамаске. Обсудили с сирийскими властями инциденты с применением незаконными вооруженными формированиями химоружия в 2017 г. в провинции Хама, в 2016 г. в Алеппо и некоторые другие аналогичные эпизоды. Задокументировали показания пострадавших в упомянутых химатаках и оказывавшего им помощь медперсонала. Побывали в научно-исследовательском центре в Барзе, где опечатали образцы проб, отобранных сирийцами на месте теракта в н.п. Хамдания, провинция Хама, для последующей работы с ними в ходе визита в Сирию в январе 2018 года.

В контексте вышеизложенного хотелось бы рассчитывать на то, что уже в ближайшем будущем подобные «нестыковки» во взаимодействии ОЗХО с ООН будут устранены, и работа по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии будет все же приведена в полное соответствие с высокими стандартами Конвенции о запрещении химического оружия. С порочной практикой дистанционных расследований, как, к примеру, в случае с резонансной провокацией боевиков с использованием зарина в апреле в н.п. Хан-Шейхун провинции Идлиб, конечно, нужно заканчивать.

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О развитии ситуации в Афганистане

Отмечаем сохранение сложной ситуации в сфере безопасности в Афганистане, несмотря на начало зимнего периода, традиционно сопровождающегося снижением активности боевиков террористических и экстремистских группировок.

Очередным свидетельством тяжелой обстановки стала осуществленная сегодня утром атака на шиитский культурный центр в Кабуле. В результате двойного теракта, по предварительным данным, погибли и получили ранения более 70 человек. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Решительно осуждаем этот бесчеловечный террористический акт, надеемся, что его организаторы понесут суровое наказание. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Наблюдается растущая активность боевиков ДТ в ряде афганских провинций. Серьезную обеспокоенность вызывает их присутствие в Сари-Пуле, Тахаре, Фарьябе, Нангархаре и Пактии. Афганские национальные силы безопасности, которые обучаются военными специалистами США и НАТО, пока не в состоянии добиться заметного улучшения обстановки.

Повышенную обеспокоенность вызывает обстановка на севере ИРА, где афганский «филиал» ИГИЛ уже полностью контролирует ряд уездов и не оставляет попыток закрепиться в приграничных с государствами Центральной Азии северных областях Афганистана. В этом контексте особо отмечаем провинцию Джаузджан, где в уездах Дарзаб и Куштепа игиловцами развернута широкомасштабная вербовочная кампания, в том числе и среди молодежи. Так, в начале декабря в СМИ появились сообщения о вступлении в ряды ИГИЛ около 300 местных подростков в возрасте от 10 до 15 лет.

Мы обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане. Из-за продолжающихся боев в уезде Имамсахиб провинции Кундуз и уезде Сангчарак провинции Сари-Пуль свои дома были вынуждены покинуть около 2000 человек и 500 семей. В провинциях Урузган и Дайкунди из-за угроз со стороны Движения талибов порядка 60 медицинских учреждений прекратили работу. В результате закрытия игиловцами 70 школ в провинции Джаузджан около 30 тыс. учащихся временно лишены возможности посещать уроки.

В связи с принятым Президентом Афганистана А.Гани решением об отставке губернатора провинции Балх А.М.Нура рассчитываем, что в преддверии приближающихся парламентских (июль 2018 г.) и президентских (2019 г.) выборов руководство ИРА сможет придерживаться сбалансированной внутриполитической линии и не допустит поляризации афганского общества по этническому признаку и ущемления прав нацменьшинств.

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Об освобождении двух белорусских граждан в Ливии

27 декабря усилиями Российской контактной группы по Ливии во главе с Л.Л.Деньговым удалось добиться освобождения двух белорусских граждан – И.Бабуш и С.Здоты, работавших в Ливии по гражданским контрактам с 2010 г. и удерживавшихся одной из местных военизированных группировок. Соответствующие подробности были достаточно широко освещены российскими СМИ.

Что касается находящихся в заключении в Ливии с июня 2016 г. двух российских моряков – членов интернационального экипажа танкера «Теметерон» – капитана В.В.Текучева и старшего помощника С.В.Самойлова, то российской стороной, в том числе в контактах с ливийскими властями на высоком уровне, будут и впредь предприниматься самые энергичные усилия для скорейшего возвращения на Родину. Твердо рассчитываем на успех в решении этой задачи.

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О решении Правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО «Иджис Эшор»

Недавнее решение Правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО «Иджис Эшор» вызывает глубокое сожаление и серьезную обеспокоенность. Какими бы аргументами и мотивами оно ни прикрывалось, совершенно очевидно, что развертывание упомянутых систем представляет собой еще один шаг в направлении создания полноценного Азиатско-Тихоокеанского регионального сегмента глобальной ПРО США. При этом следует учитывать, что упомянутые комплексы оснащаются универсальными пусковыми установками, способными применять и ударные вооружения. На практике это будет означать очередное нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии.

Рассматриваем данный шаг японской стороны как идущий вразрез с усилиями по обеспечению мира и стабильности в регионе. Кроме того, подобные действия Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией и окажут негативное влияние на общую атмосферу в двусторонних отношениях, включая переговоры по проблеме мирного договора.

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О введении ограничений для США по Договору по открытому небу

Продолжая общий политический курс, направленный на дальнейшее обострение отношений с Российской Федерацией, Вашингтон голословно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу (ДОН) и пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США.

В связи с этим, сообразуясь с принципом взаимности, Россия была вынуждена пойти на адекватные меры, которые носят процедурный характер. Так, в частности, мы заявили в Консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной направлена нота о прекращении с 1 января 2018 г. действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, касающихся облегчения выполнения полетов по Договору.

Действия США наносят ущерб ДОН. Призываем наших американских коллег остановиться и заняться деполитизированным поиском взаимоприемлемого решения проблем Договора.

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О планах США по сокращению бюджета ООН

Мы с удивлением ознакомились с заявлением американской стороны о том, что ей якобы удалось урезать бюджет ООН на 285 млн. долл. США. Это не более чем жонглирование цифрами и подмена понятий, видимо, в угоду внутриполитической конъюнктуре.

Хотела бы напомнить, что утверждение бюджета ООН является результатом переговоров всех государств-членов этой организации, а не односторонним шагом какой-либо одной страны, пусть даже и являющейся крупнейшим плательщиком в бюджеты ООН.

Кроме того, заявленная американцами цифра сокращения бюджета ООН – 285 млн долл. США – рассчитана некорректно, поскольку она основана на сравнении не с изначально утвержденным бюджетом на цикл 2016-2017 гг. (как следовало бы делать), а с его фактическими итоговыми показателями. На самом деле государства-члены и Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам снизили изначально предложенные Генеральным секретарем Организации потребности по бюджету на 2018-2019 гг. в общей сложности на 211 млн. долл. США. В итоге утвержденный несколько дней назад бюджет Организации на 2018-2019 гг. находится примерно на уровне первоначальных ассигнований текущего двухлетия (2016-2017 гг.) – 5,4 млрд. долл. США.

Хотели бы также подтвердить, что со своей стороны Россия последовательно выступает за разумное, обоснованное сдерживание роста расходов международных организаций, в том числе ООН, и именно с таких позиций активно участвует в соответствующих переговорных процессах.

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О высказываниях официальных представителей США

У нас вызвала удивление статья Государственного секретаря США Р.Тиллерсона в «Нью-Йорк таймс», которая была опубликована вчера. Это нехарактерная для дипломата публикация. Больше всего своим конфронтационным тоном, не говоря уже об использованной терминологии, это было похоже на стремление вбить дополнительный клин в отношения с другими государствами, прежде всего с Китаем и Россией.

Я не знаю, чем была вызвана эта публикация, которая вся изобиловала большим количеством странностей. Возможно, каким-то испугом усиления влияния Москвы и Пекина на международной арене. Такой страх уже проявился в недавно обновленной Стратегии национальной безопасности США, которая фактически признала сокращение американского доминирования в мире и поставила новую задачу – его вернуть.

Вновь был использован тезис о «российском вмешательстве в американские выборы». Все эти посылы трансформируют публикацию в жанр «фейк ньюз». Что за этим стоит – недостаток межведомственной координации в Вашингтоне или желание заручиться поддержкой каких-то русофобских сил, честно говоря, гадать нет ни сил, ни желания, ни времени.

Нам тоже не нравится нынешнее состояние российско-американских отношений. Нужно четко понимать и честно говорить, что их спад произошел отнюдь не по вине России, а по вине США. Конечно, «business as usual» с США действительно невозможен, пока они не пересмотрят свою агрессивную линию, в том числе, не вернут украденную у Российской Федерации дипломатическую собственность на территории США.

В качестве констатации факта – американским политикам и дипломатам пора уже осознать, что методами силового и экономического давления от России ничего добиться не удастся. Такая иллюзорная политика Вашингтона давным-давно сама себя уже дискредитировала, в том числе и на международной арене.

Еще один пример - совершенно возмутительная публикация спецпредставителя Госдепартамента США по украинским делам К.Волкера. Самое интересное, что, почему-то спецпредставитель Госдепартамента США по украинским делам К.Волкер опубликовал полную каких-то антироссийских выпадов статью в итальянской прессе, в которой заклинал европейских партнеров сохранить санкции против России. Тем самым продемонстрировал, что в Европе всё меньше тех, кто готов следовать по санкционному пути за Вашингтоном.

Пассаж Госсекретаря США Р.Тиллерсона о том, что он просыпается с мыслью, как сделать так, чтобы в мире никого не убивали, совсем не вяжется с отправкой на Украину американских смертоносных вооружений для использования против жителей Донбасса. Либо с точки зрения США жители Донбасса и сам Донбасс не являются частью Украины, либо что-то там совсем уже не вяжется. Угрозы США уничтожить Северную Корею тоже показывают, что в Вашингтоне у целого ряда высокопоставленных представителей Администрации совсем не миролюбивые сны.

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О русофобских высказываниях спецпредставителя Госдепартамента США по Украине К.Волкера в интервью итальянской газете «Стампа»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине К.Волкер в интервью итальянской газете «Стампа» заявил о том, что завершающийся год стал самым жестоким, кровопролитным с начала украинского конфликта, судя по количеству жертв среди мирного населения, многочисленным случаям режима прекращения огня. При этом, как вы понимаете, вся ответственность возлагается на Российскую Федерацию, что не может не удивлять в контексте того, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине К.Волкер заявлен Вашингтоном и Администрацией Президента США как эксперт по ситуации на Украине. Такое впечатление, что он в принципе вообще не понимает, что там происходит.

Звучит призыв «о необходимости сохранения антироссийских санкций», поскольку, по мнению К.Волкера, только они способны заставить нашу страну выполнить условия Минских договоренностей. С одной стороны, К. Волкер говорит о том, что ситуация только становится хуже, а с другой – говорит о том, что необходимо сохранять санкции. То есть человек противоречит сам себе. Если санкции, которые наложены на Российскую Федерацию уже несколько лет не дают эффект, по его словам, какой смысл упорствовать в этом совершенно ненужном стремлении давить на Россию? Из того, что говорит К.Волкер в этом интервью, видно колоссальное противоречие. Если абстрагироваться от его объективности, и если даже подходить с точки зрения субъективной позиции американского представителя, то даже в этой позиции заложены колоссальные противоречия. Их что, никто не видит из тех, кто готовит материалы к этим интервью?

Ответственность за невыполнение Минских договоренностей возлагается на Российскую Федерацию, как будто никто не знает в Вашингтоне, что Киев в принципе уже в последнее время даже и не скрывает нежелание выполнять их. Я хотела бы обратить внимание, что это интервью дает не какой-то абстрактный политический деятель США, а официальный представитель Государственного департамента США, заявленный как эксперт по Украине.

Конечно, он прошелся и по теме «фейк ньюз». Он заявил, что частью внешнеполитической доктрины России являются хорошо продуманные действия с целью повлиять на результаты выборов в странах-членах ЕС с развитой демократией. Мы каждый раз запрашиваем у американской стороны и у всех тех, кто нам рассказывает о неком вмешательстве, факты, фактуру, доказательства. Последний раз это делали, когда приезжал Министр иностранных дел Великобритании Б.Джонсон в Москву. На пресс-конференции он сказал, что никаких убедительных доказательств у него нет, и вообще нет никаких доказательств. И каждый раз муссируется эта пропаганда.

Применительно к Италии К.Волкер отметил, что в преддверии парламентских выборов «участились случаи вбросов недостоверной и сфальсифицированной информации со стороны Москвы». Где эти доказательства и факты? Может быть, хотя бы на каком-то этапе что-то можно было бы предъявить? Но нельзя, потому что их нет. Еще раз говорю, с пропагандистской точки зрения это сейчас, видимо, «на руку» в Вашингтоне, только такой вывод можно сделать.

Якобы со слов К.Волкера, «наша страна активно задействует экономические рычаги давления, манипулируя в вопросе поставок энергоносителей транзитом на Апеннины». Это когда Российская Федерация манипулировала в вопросе поставок энергоносителей? Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров регулярно в Москве встречается с представителями европейского бизнеса. Эти встречи открытые, в отличие от тех встреч с представителями бизнеса, которые проходят как в европейских столицах по линии внешнеполитических служб, так и в Вашингтоне. Мы встречаемся открыто, с приглашением прессы. Можно ознакомиться со стенограммами и с видео. Именно представители европейского бизнеса из раза в раз, кстати, это происходит не только в Москве, но и когда российские представители встречаются с ними за рубежом, подчеркивают абсолютное доверие к России как поставщику энергоносителей, говоря о том, что вне зависимости от тех изменений, которые происходят, начиная еще с Советского Союза, несмотря ни на что Россия является надежнейшим партнером.

Еще один странный тезис, который был в этом интервью. Дополнительным инструментом российского воздействия на внутриполитическую ситуацию в Италии г-н К.Волкер считает поддержку Москвой неких пророссийских оппозиционных партий страны, в первую очередь, «Лиги Севера» и движения «5 звезд», которые требуют отмены санкционного режима в отношении России.

Эта публикация – еще одно свидетельство не только продвижения в Европе американских подходов к украинскому кризису, но и очевидная попытка вмешательства США, на этот раз это просто ноу-хау, в двусторонние отношения России и Италии. Кто уполномочил К.Волкера давать оценку нашим двусторонних отношениям с Римом?

Складывается такое ощущение, что американский посланник испытывает определенные сложности по своему основному формату – Украине, где действительно ситуация деградирует во всех смыслах. Проблемы в этой стране растут как снежный ком во всех областях. Похоже, он просто пытается каким-то образом перевести фокус внимания, а, возможно, просто думает о своем дальнейшем трудоустройстве, если вмененные ему функциональные обязанности он провалит, поэтому и придумывает себе новый участок, а именно борьбу с тем, чего в природе не существует.

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Об итогах обмена пленными между Киевом и ДНР и ЛНР

Мы, безусловно, приветствуем гуманитарный аспект состоявшегося 27 декабря обмена пленными. То, что сотни человек в канун Нового года вернулись в свои семьи, к родным и близким людям не может не радовать.

Вместе с тем, мы понимаем, что это лишь начало процесса. Исходим из того, что для полной реализации принципа «всех на всех», в соответствии с шестым пунктом Минских соглашений, соответствующая работа будет продолжена.

Не можем не констатировать, что поведение киевского режима даже в рамках этой гуманитарной акции вызывает сожаление. Хорошо, что почти все получилось, даже несмотря на те шаги, которые предпринимал киевский режим.

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О заявлениях на Западе в отношении подготовки проведения президентских выборов в Российской Федерации

На днях Госдепартамент США обвинил российское Правительство в давлении на потенциальных кандидатов на выборах Президента России 2018 г., применении строгих мер по отношению к неким «независимым голосам», неспособности защитить пространство в России для осуществления прав человека и реализации основных свобод.

Во-первых, хотела бы четко повторить, подобные заявления Госдепа США – это прямое вмешательство в процесс выборов, во внутренние дела иностранного государства. На каком основании официальные представители США считают себя вправе давать оценки внутриполитических процессов в других странах, остается неизвестным. Опять «зудит» пресловутая исключительность?

Во-вторых, что касается неких «строгих мер к независимым голосам», в частности, речь идет о журналистах. О каких конкретно случаях идёт речь? Могут ли нам по линии Госдепартамента США представить конкретную информацию? Какое ведомство и как применяет эти строгие меры? Это при том, что именно в США как раз неприкрыто травят неугодные им российские СМИ.

Давайте хотя бы достаточно бегло взглянем на политическую картину того, что происходит на Западе, в том числе в США. Давайте вспомним, как администрация Б.Обамы зачищала предвыборную дорогу для своих кандидатов. Вспомните, как они устраняли Б.Сандерса, какую потом беспрецедентную травлю начали против Д.Трампа до, во время и после выборов. После выборов хотя бы речь не шла о применении административного ресурса, а до и во время выборов администрация Б.Обамы была действующей властью. Не мне вам рассказывать, какие ресурсы были задействованы для того, чтобы утопить кандидатов в президенты, вы все это сами видели.

Кстати, предлагаю освежить в памяти опубликованный ещё в 2012 г. на сайте ЦИК России подробный анализ американской избирательной системы. В нём на конкретных примерах и фактах, с опорой на заключения миссий Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, продемонстрировано: выборы в США, цитирую, «не прямые, не всеобщие, не равные и не обеспечивают тайну голосования избирателей». Прежде чем что-либо говорить про нашу систему, неплохо бы проанализировать свою собственную.

Если и дальше наши коллеги в Государственном департаменте США, либо в других ведомствах этой страны будут позволять себе подобные заявления, то мы будем комментировать и напоминать им об их электоральных процессах, а также предоставлять вам соответствующие факты.

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О договоренностях с США о невмешательстве во внутренние дела друг друга

Что касается вмешательства и невмешательства России и США во внутренние дела друг друга, то за прошедший год это тема поднималась неоднократно. Наверное, ни один выпуск новостей в США и во многих странах Европы не обходился без обвинений России во всех «сметных грехах». Например, статья Госсекретаря США Р.Тиллерсона, интервью специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины К.Волкера. Такое впечатление, что присутствие в медийном пространстве с этой темой стало действительно каким-то трендом для того, чтобы поднять рейтинг и цитируемость. И подавался этот сюжет в безапелляционно утвердительном ключе, преднамеренно создавая убежденность у зрителя в виновности России и во вмешательстве в президентские выборы, хакерских атаках, и в неких других влияниях на все внутренние процессы.

При этом наши американские партнеры, обычно столь охотливые до публичных обличений, почему-то не спешат придавать гласности очень интересный факт. Дело в том, что на протяжении более восьмидесяти лет, еще со времен СССР, наше государство стремилось придать правовые рамки невмешательству двух стран во внутренние дела друг друга. Парадоксально, что на все инициативы России по невмешательству начиная с 1990-х гг. американцы отвечали либо отказом, либо молчанием. Возможно, именно потому, что они-то как раз систематически занимаются этим самым вмешательством в политические процессы в нашей стране и не только. Вот некий исторический экскурс.

16 ноября 1933 года при восстановлении дипломатических отношений между нашими странами был четко зафиксирован принцип невмешательства во внутренние дела. Прибывший тогда в Вашингтон Народный комиссар иностранных дел СССР М.М.Литвинов и Президент США Ф.Рузвельт обменялись специальными личными нотами, которые опубликованы на официальном сайте МИД России. В них говорилось о неоспоримом праве каждого государства устраивать жизнь в пределах своей территории по собственному усмотрению. СССР и США обязались «воздерживаться и удерживать всех лиц, находящихся на правительственной службе», все государственные органы и «организации, находящиеся под прямым или косвенным контролем Правительства, включая получающие от него финансовую помощь», от каких-либо явных или скрытых действий, в том числе агитации и пропаганды, с целью изменения политического и социального строя друг у друга. Было также условлено «принимать предупредительные меры» против любых иных групп, ставящих перед собой аналогичную задачу.

Инициатором обмена такими нотами тогда выступили именно американские власти, которые опасались влияния СССР в условиях «Великой депрессии». Наши страны, кроме того, согласились не допускать «образование или пребывание на своей территории каких-либо организаций или групп», которые бы посягали на территориальную целостность другой стороны, имели своей целью вооруженную борьбу против нее.

В новых условиях вопрос о недопустимости вмешательства во внутренние дела России ставился перед США с 1990-х годов. Делалось это, в частности, в привязке к событиям в Чечне и попыткам воздействовать извне на наши выборы.

Об обязательствах 1933 г. напоминали в беседе Министра иностранных дел С.В.Лаврова с Госсекретарем США Х.Клинтон в Санкт-Петербурге 29 июня 2012 года. Ее внимание было обращено на недопустимые попытки повлиять на российские внутриполитические процессы со стороны Агентства США по международному развитию, чью деятельность у нас пришлось прекратить с 1 октября того же года.

Затем вопрос затрагивался в контексте 80-летия восстановления дипломатических отношений в ходе визита в Москву Госсекретаря США Дж.Керри 7 мая 2013 г., а также неоднократно во время последующих встреч с ним. В привязке к юбилею факт обмена нотами акцентировался Министром иностранных дел России С.В.Лавровым в публичном выступлении в присутствии Посла США в России 23 октября 2013 года.

После начала раскручивания безосновательных обвинениях о «российском влиянии на американские президентские выборы 2016 г.», в том числе и для преодоления возникшего недоверия мы вновь неоднократно предлагали Вашингтону официальным образом гарантировать невмешательство во внутренние дела друг друга. Соответствующее положение было заложено в проект совместного заявления президентов России и США, подготовленный к встрече на саммите «Группы двадцати» 7 июля 2017 г. в Гамбурге. Однако американцы от принятия такого документа уклонились.

Следом 17 июля российская сторона предложила провести обмен письмами глав внешнеполитических ведомств с обязательствами соблюдать основополагающие нормы равноправного межгосударственного диалога, включая отказ от воздействия на внутреннюю ситуацию у партнера, и передали в Вашингтон соответствующий проект. Рассчитывали обменяться такими подтверждениями по ходу сентябрьской недели высокого уровня на Генеральной Ассамблее ООН. Однако 15 сентября получили из Госдепартамента письменный ответ, в котором без конкретизации туманно и расплывчато говорилось, что «предложенное обещание не послужит цели улучшения российско-американских отношений».

Мы считаем, что отказ от наших предложений наглядно подтвердил абсолютную надуманность обвинений России во вмешательстве в американские выборы. Фактически это стало признанием того, что ничего подобного не было и никакой угрозы с российской стороны для США, их избирательной системы не было и нет. Одновременно в Вашингтоне продемонстрировали, что не хотят связывать себя обязательствами, что выглядит как желание оставить за собой право вторгаться в чужие дела.

На это было указано в памятной записке относительно давних и системных устремлений Вашингтона воздействовать на происходящее в нашей стране в своих интересах, которая была передана Послу США в России Дж.Хантсману 21 декабря. В ней также снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы. Теперь дело за американской стороной.

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О подписании послами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и России в Чехии совместного письма на имя Заместителя Председателя Правительства, Министра иностранных дел Чешской Республики М.Стропницкого о ситуации вокруг памятника маршалу И.С.Коневу в Праге

На днях послы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана и России в Праге направили совместное письмо в адрес Заместителя Председателя Правительства, Министра иностранных дел Чешской Республики Мартина Стропницкого в связи с ситуацией, сложившейся вокруг памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу, расположенного в районе Прага-6.

В письме четко и ясно выражена единая позиция глав дипломатических миссий государств, представители народов которых по-настоящему внесли решающий вклад в сражения Второй мировой войны, освобождая Европу и непосредственно Чехословакию от нацистов. Намерение муниципальных властей разместить некие «биографические» таблички на памятнике маршалу И.С.Коневу, командовавшему в ходе Пражской операции войсками 1-го Украинского фронта, противоречит изначальному замыслу монумента. Он, как известно, установлен в знак благодарности жителями Праги советским солдатам и их командованию за освобождение города и его спасение от уничтожения. Подобные попытки не могут быть расценены иначе как намеренные действия, направленные на принижение роли самого И.С.Конева и красноармейцев в истории освобождения чешской столицы, и являются, на наш взгляд, кощунственными по отношению к жертвам, принесенным многонациональной Красной Армией и чехословацкими героями в борьбе с фашизмом.

Рассчитываем, что чешская сторона со всем вниманием отнесется к обеспокоенности, выраженной в упомянутом письме глав дипломатических миссий, к мнению многих чехов, выступающих за сохранение памятника маршалу И.С.Коневу в Праге в его первоначальном виде.

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О статусе объектов недвижимости в Иерусалиме, находящихся в ведении Русской православной церкви

В ходе прошлого брифинга мне был задан вопрос относительно статуса объектов недвижимости в Иерусалиме, находящихся в ведении Русской православной церкви (РПЦ).

В Западном Иерусалиме в собственности РПЦ имеются четыре объекта недвижимости: Троицкий собор, здание Русской духовной миссии (РДМ), Горненский женский монастырь в Эйн-Кереме и квартира в одном из зданий по ул. Невиим. Первые два объекта зарегистрированы на Российскую Федерацию, остальные – на РДМ. В совместном пользовании РПЦ и Императорского палестинского православного общества находится также Сергиевское подворье, зарегистрированное на Российскую Федерацию.

В Восточном Иерусалиме имеются четыре объекта недвижимости, принадлежащие Русской православной церкви за рубежом: Александровское подворье, церковь Марии Магдалины, церковь Вознесения и школа для девочек в Вифании.

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Об открытии филиала Российского центра науки и культуры в г.Гюмри

20 декабря в торжественной обстановке вместе с заместителем руководителя федерального агентства «Россотрудничество» А.В.Фроловым и губернатором Ширакской области А.Л.Хачатряном провели церемонию открытия филиала Российского центра науки и культуры (РЦНК) во втором по величине городе Армении – Гюмри. Участие в мероприятии также приняли Министр образования и науки Армении Л.О.Мкртчян, мэр Гюмри С.М.Баласанян, директор РЦНК в Ереване С.А.Рыбинский, Генконсул А.А.Копнин, сотрудники Посольства, представители 102-й российской военной базы, погрануправления ФСБ России в Армении, деятели науки и культуры, российские соотечественники и молодежь.

Открытие российского центра состоялось во исполнение распоряжения Президента России В.В.Путина и решений 17-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения. Торжественное мероприятие стало одним из ключевых событий 2017 г. для наших двусторонних отношений и, конечно, непосредственно для Армении, как это было отражено в выступлениях представителей государства.

Открытие филиала РЦНК в г.Гюмри стало крайне важным шагом в укреплении культурно-гуманитарных отношений наших стран.

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О судьбе спасённой сотрудниками МИД совы

Если вы помните, наши сотрудники некоторое время назад, когда подходили утром к зданию Министерства, увидели сову, сидевшую на дереве, вокруг которой летали вороны. Сова была ранена, либо с ней что-то случилось, потому что она не могла улететь, и вороны действительно могли ее заклевать. Ее сняли с дерева – это была спецоперация. Позвонили в соответствующий Департамент города, наши коллеги по линии Мэрии откликнулись – быстро приехали и все оперативно сделали.

С радостью сообщаю, что сова, которая тронула ваши и наши сердца, практически здорова. У нее действительно была травма. Она была передана в питомник. Сейчас ее уже выпускают в вольер больших размеров, чтобы посмотреть, как она летает. За ней наблюдают. У нее был ушиб крыла, который явно проходит. В свободное от работы время мы ее навещали и устроили мини-фотосессию.

В связи с тем, что мы стали ее патронировать, нам сообщали, что к весне сову выпустят на волю. Пока она готовится к встрече зимних праздников. Мы проверили ее рацион и как у нее дела. Рады за неё, а также рады, что у нас получилось внести какую-то маленькую лепту в спасение этого живого существа.

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Из ответов на вопросы:

Вопрос: Приняла ли Россия решение по поводу участия ПДС Сирии в Конгрессе национального диалога в Сочи, или эта тема еще на повестке дня?

Ответ: Подготовка к участию как представителей курдских движений, так и других политических и общественных движений, деятелей внутрисирийской и базирующейся за рубежом оппозиции, находится в проработке. Говорить о каком-то элементе этой подготовительной работы мы пока считаем преждевременным. Дайте время. Мы считаем, что в новом году все параметры проведения этого мероприятия будут опубликованы. Вы обо всем узнаете. Работа идет очень интенсивная.

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Вопрос: Президент Турции Р.Эрдоган заявил, что Президент САР Б.Асад является террористом. Как мы замечаем, между Россией и Турцией существует немало разногласий относительно урегулирования сирийского кризиса. Как Россия может найти общий язык с Турцией для решения сирийского кризиса?

Ответ: Представители законного Правительства Сирии находятся в ООН, представляют власти этой страны в Совете Безопасности, участвуют в работе этой структуры, выступают, делятся оценками, предоставляют информацию. Само это, даже без каких-то дополнительных оценок и аргументов, которых можно привести огромное количество, говорит о том, что можно сколько угодно будировать тему ошибок сирийского режима, но такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы. О моральной составляющей я говорить не буду. С точки зрения права подобные заявления безосновательны.

Что касается того, как может пойти сближение позиций России и Турции по сирийскому урегулированию, то для этого есть соответствующие форматы взаимодействия. Мы очень тесно сейчас работаем с турецкими и иранскими коллегами, снимаем вопросы и разногласия. Что-то удается, но многое еще предстоит сделать путем переговоров, консультаций, встреч и обмена информацией.

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Вопрос: Могли бы Вы дать финальный комментарий в этом году по позиции России относительно ситуации во взаимоотношениях между Багдадом и Эрбилем?

Ответ: Этот вопрос традиционен. И ответ наш тоже традиционен. Путем переговоров и мирного диалога.

Вопрос: От лица всех присутствующих журналистов хотелось бы поблагодарить лично Вас и Департамент информации и печати за необычное начало сегодняшнего брифинга. Очень приятно. Мы ценим это внимание к нам, журналистам. Благодарим МИД в целом за то, что активно в этом году работал с нами, всегда старался отвечать на поставленные вопросы.

Как Вы считаете, можно ли назвать успешной российскую дипломатию в 2017 г., в том числе по вопросам урегулирования конфликтов в разных точках мира?

Ответ: Именно для ответа на этот вопрос в глобальном смысле и по конкретным направлениям для разговора с российскими и иностранными корреспондентами мы проводим ежегодную пресс-конференцию Министра иностранных дел России С.В.Лаврова, которая состоится 15 января. Мы повесим сообщение и дополнительную информацию после Нового года, сразу после праздников, чтобы вы смогли аккредитоваться. Основная цель этой пресс-конференции – традиционное подведение итогов работы российских дипломатов, откровенный разговор по различным вопросам внешней политики и ситуации в мире. Думаю, что вы смело можете готовить вопросы. Как вы знаете, она бывает очень масштабной. Думаю, что вы услышите ответы на ваши вопросы.

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Вопрос: 5 декабря в Москве был арестован гражданин Норвегии Ф.Берг. Сейчас он находится в Лефортовской тюрьме по обвинению в шпионаже. Является ли этот сюжет серьезным ударом по отношениям между Норвегией и Россией? Какой будет реакция по этому делу со стороны России?

Ответ: Что касается ситуации в целом, я бы хотела поделиться нашей информацией на этот счет. Действительно, 5 декабря в Москве при проведении шпионской операции задержан представитель норвежских спецслужб, подданный Норвегии Ф.Берг. Он находился в России по туристической визе. 6 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ «Шпионаж», Лефортовским районным судом Москвы определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Посольство Норвегии в Москве было проинформировано о происшедшем в установленном порядке.

В настоящее время Ф.Берг находится в следственном изоляторе «Лефортово», ему предоставлены все предусмотренные законом права, в т.ч. на помощь адвоката, переводчика, консульские встречи и медицинское обслуживание. Жалоб и претензий со стороны подследственного не поступает.

Что касается какого-то глобального удара по двусторонним отношениям, думаю, что это не тот случай, который можно так охарактеризовать. У нас развиваются отношения с Норвегией в различных областях. Такое случается, это неприятно. Законодательством нашей страны предусмотрены адекватные меры.

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Вопрос: Недавно Президент Литвы Д.Грибаускайте подвела итоги политики Литвы в 2017 году и обозначила перспективы ближайшего будущего страны. В том числе она сказала о том, что Россия остается сложным соседом для Литвы, но, тем не менее, нужно проявлять гибкость. По ее словам, Литве необходимо торговать и сотрудничать с Россией, а не воевать. Как Вы могли бы прокомментировать это заявление?

Ответ: Мы обратили внимание на это рождественское интервью Президента Литвы Д.Грибаускайте. В частности видели пассаж о том, что важно сотрудничать и торговать с Россией, а не воевать.

Отношение главы литовского государства к России и нам, и Вам, думаю, хорошо известно. Если это не PR-ход, а действительно серьезное, продуманное решение о внесении корректировок в свою традиционную позицию, то будем судить об этом не столько по заявлениям, сколько в большей степени по реальным делам. Очень часто заявления и действия диссонируют друг с другом, находятся в противоречии.

Ранее мы постоянно слышали относительно неких «угроз», которые исходят и будут исходить от России, в частности (эта логика показалась нам достаточно странной) к таким «угрозам» Президент Литвы Д.Грибаускайте причислила даже строительство белорусской АЭС, в том числе как фактор, способный посеять радиационную панику в Литве и подорвать безопасность страны.

Вы упомянули о том, что руководитель Литвы заявила о необходимости демонстрировать гибкость. Мы не против, если Д.Грибаускайте ее продемонстрирует.

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Вопрос: Ожидается, что власти США объявят в феврале следующего года о новых санкциях в отношении России, на этот раз в банковской сфере. Есть ли планы в Москве жестко ответить на новые американские санкции?

Ответ: Сегодня много внимания было уделено проблематике российско-американских отношений. В моих комментариях можно было бы найти ответ даже на этот вопрос, но, так или иначе, вопрос задан.

Вы знаете нашу традиционную позицию о том, что мы вынуждены отвечать зеркально на все, что агрессивно предпринимают наши партнеры в отношении Российской Федерации. Хотелось бы сфокусироваться на зеркальных ответах на позитивные действия, но, к сожалению, сейчас чаще мы видим деструктивные для двусторонних отношений шаги, которые предпринимают американские коллеги. В этой связи никто не отменял зеркальны ответные меры.

Исходим из того, что у американских коллег должен начаться период просветления, когда они поймут, что в их же собственных интересах взаимодействие по всем направлениям, а не разрушение двусторонних отношений, которые и так находятся в глубоком кризисе.

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Вопрос: Западная пресса пишет о нехватке демократии в России. В качестве примера приводят недопуск А.А.Навального на выборы. Пишут о том, что он единственный серьезный кандидат, который может составить конкуренцию Президенту России В.В.Путину. Могли бы Вы прояснить позицию российской власти?

Ответ: Странный вопрос к Министерству иностранных дел. Могу Вам точно сказать, что это не наша проблематика. Это проблематика ЦИК.

Я вчера, скажу честно, несколько раз смотрела заседание ЦИК по этому вопросу. Мне кажется, оно было исчерпывающим с точки зрения аргументации всех сторон. Советую Вам еще раз его посмотреть, там Вы найдете ответ на свой вопрос.

Что касается заявлений, то я сегодня уже об этом говорила. Мы только за то, чтобы зарубежная пресса, неважно пророссийская или русофобская, освещала российские выборы президента, которые пройдут в 2018 году. Вне зависимости от контекста, так или иначе, это будет способствовать привлечению избирателей, российских граждан на выборы, поэтому мы рады, что западная пресса так активно освещает предвыборную ситуацию и вообще информирует о выборах. Хотелось бы, конечно, чтобы больше освещали фактуру, предоставляя конкретные факты, но, как говорится, кто как умеет.

Официальные лица западных государств в Брюсселе, Вашингтоне обязательно будут делать заявления оценочного характера, подвергая критике все, что связано с проведением выборов, от законодательства до процедурных вопросов, делая выводы, как Вы сказали, о «неправильной» демократии. Мы в этом уверены, так как они уже начали их делать сейчас и мы помним, как все происходило в предыдущие годы, предыдущие президентские выборы. Я это сегодня комментировала, говорила о том, что, во-первых, было бы неплохо разобраться с демократиями у себя в государствах, электоральными циклами и процедурами. Во-вторых, мы говорим о том, что подобные заявления – не что иное, как вмешательство во внутренние дела суверенного государства, коим является Российская Федерация. Эксперты, СМИ – приезжайте, освещайте, смотрите! Мы готовы оказывать содействие. Думаю, мы обратимся к руководству и представителям ЦИК России с просьбой предоставить информацию и провести соответствующие пресс-конференции на площадке Пресс-центра МИД России. Мы готовы к полной открытости в этом вопросе.

Однако очень странно, что заранее, за несколько месяцев до проведения выборов, уже предсказываются сложности, несоответствие демократических процессов и т.д. Самое главное, завершая ответ на этот вопрос, я бы хотела спросить: если есть с точки зрения официальных представителей, политиков в зарубежных странах какие-либо претензии к этому процессу в Российской Федерации, можно ли нам получить конкретные данные?

В заявлении представителя Госдепа говорилось, дословно, о «российском Правительстве». В российском Правительстве есть разные ведомства, службы, структуры, персоналии, организации. О ком конкретно идет речь? Можно ли сказать, условно говоря, о том, что МИД преследует иностранных корреспондентов, не дает им работать?

Это все пустые фразы, пропагандистская шелуха, которая постоянно забрасывается, лишь бы отвлечь внимание от сути. Готовы комментировать. Пожалуйста, спрашивайте, говорите, если нужны дополнительные встречи с экспертами. Делайте выводы сами, на основе того, что вы видите и слышите. А получается опять информационная карусель, когда вбрасываются тезисы со ссылкой на неназванные источники, делаются заявления. Вся эта информация начинает тиражироваться СМИ, а потом (так и будет, кстати говоря) официальные же представители Госдепа вынут пачку газет, распечаток из социальных сетей и скажут, что это мнение экспертов.

Сначала задается тренд, прокручивается в СМИ, потом этот же тренд, эти же вопросы, поступают обратно в Госдеп в качестве вопросов. Таким образом, этот цикл информационной карусели завершается. Здесь будет все то же самое, но мы к этому готовы.

Хотела бы еще раз сфокусировать внимание на том, о чем уже говорила сегодня каждое заявление, которое будет идти по линии наших западных коллег о неких несоответствиях электоральных процессов, процедур и мероприятий, мы будем комментировать. Это я Вам точно говорю.

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Вопрос: Незаконное присутствие США на территории Сирии препятствует мирному процессу в этой стране. К тому же на юге Сирии США собирают остатки ИГИЛ после его разгрома и создают новую армию. Как это можно совместить с разговорами о том, что они воюют против ИГИЛ?

Ответ: Совместить это вообще никак нельзя. Безусловно, деструктивное влияние, которое так или иначе (и мы это фиксируем) оказывают некоторые западные страны и государства региона на процессы в Сирии, никак не вяжется с заявлениями о благих намерениях, не соответствует заявлениям о том, что они разгромили ИГИЛ (то Париж, то Вашингтон). Конкретные дела и пространные заявления не состыкуются.

Хотела бы ответить на Ваш подвопрос, который прозвучал (если я правильно его поняла) о том, как в принципе этому противодействовать. На мой взгляд, очень важно сейчас, осознав, что состоялся разгром ИГИЛ (необходимо его просто зачищать дальше, однако глобально проблема сдвинута с мёртвой точки, нанесён решающий смертельный удар по этой структуре), воспользоваться моментом. Обращаюсь сейчас ко всем сторонам сирийского урегулирования, в т.ч. оппозиции внутри страны и за рубежом: пока не сформированы новые боевые единицы, необходимо сделать всё, чтобы, приехав на Конгресс в Сочи, договориться. Не использовать этот момент для бесконечных обвинений, ссор или проведения линии, подсказанной извне, а понять, что это ключевой исторический момент, чтобы возродилась Сирия.

Всё это сейчас в руках сирийцев, причём не только тех, которые шли всегда по проправительственной линии, но и тех, которые не были согласны с Правительством, не являются, мягко говоря, поклонниками Б.Асада. Сейчас Сирия, если она дорога, нуждается в том, чтобы та, площадка, которую готовит Россия, в т.ч. по итогам астанинских переговоров и в русле женевских переговоров, была использована как исторический шанс. Это единственная возможность, чтобы никакие силы извне не могли дальше раскручивать этот адский сценарий, который мы на протяжении нескольких лет видели в Сирии.

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Вопрос: Первый вопрос касается отношений России с Японией. Вы ранее сказали, что они могут пострадать из-за решения о размещении Японией систем ПВО. Может ли это негативно повлиять на диалог между Президентом России В.В.Путиным и Премьер-министром Японии С.Абэ по поводу Курильских островов и заключения мирного договора?

Второй вопрос по поводу выборов президента. Есть ли договорённости с кем-то из международных структур по поводу размещения международных наблюдателей в России? Если есть, то с кем? Помню, что говорилось о том, что точно не будет наблюдателей из США. Кто будет тогда?

Ответ: По первому вопросу я бы хотела ещё раз сказать относительно решения Правительства Японии о размещении на своей территории американских комплексов ПРО «Иджис Эшор»: подобные действия Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией и окажут негативное влияние на общую атмосферу в двусторонних отношениях, включая переговоры по проблеме мирного договора. По-моему, исчерпывающая, очень прозрачная и понятная формулировка. Как именно, детали – это уже вопрос будущего и конкретной работы. Исходим из наших принципиальных оценок этого решения японской стороны.

Что касается наблюдателей и их размещения, то я, безусловно, возьму эту тему и выйду с ней, думаю, на первый же брифинг в новом году, дам комплексный ответ. Конечно, это вопрос в т.ч. и ЦИК России, однако, он так или иначе имеет отношение ко внешнеполитическому ведомству. По наблюдателям и тому процессу, о котором Вы спросили, я предоставлю исчерпывающую информацию на следующем брифинге.

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Вопрос: Вопрос по поводу подготовки к сочинской конференции в конце января. Хотелось бы узнать, получены ли какие-то чёткие сигналы от объединённой эр-риядской, каирской и московской платформы об их возможном участии в Конференции. Если их не будет, состоится ли вообще это мероприятие?

Ответ: Во-первых, мы не будем комментировать (по крайней мере, думаю, на моём уровне не имеет смысла) конкретные блоки этой подготовительной работы. Во-вторых, всем, кто заинтересован в будущем Сирии, нужно понять: на какой стороне истории они стоят. На той, которая предполагает объединение усилий для построения Сирии, выработки её основополагающих законов, будущего политического устройства, или на той, которая предполагает упущенные возможности, давшиеся такой ценной сирийскому народу? Колоссальные усилия были приложены и Российской Федерацией, другими нацеленными на конструктивное разрешение ситуации силами и странами. Здесь нужно понять: это Конференция будущего или отношение к ней будет формироваться по заданной траектории упущенных возможностей.

Каждая сирийская группировка, каждый сирийский общественно-политический деятель, так или иначе вовлечённые в этот процесс, должны сами для себя решить: дальше слушать подсказки тех, кто несколько лет вёл Сирию к обрыву, либо всё-таки, наконец, начать самостоятельно принимать решения, опираясь на те возможности, которые были такой ценой предоставлены сирийскому народу. Когда говорю о сирийском народе, подразумеваю, ещё раз хочу подчеркнуть, не только проправительственные силы, не только гражданских обывателей, живущих в Сирии, но и всех тех сирийцев, которым небезразлична судьба их родины.

Когда у нас появится информация полностью об участниках, мы её сразу же предоставим.

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Вопрос: Планируется ли в 2018 г. проведение переговоров на уровне министров иностранных дел России и КНДР?

Ответ: О таких конкретных планах мне неизвестно. Что касается глобальных планов на будущий год в российской внешней политике, то итогам 2017 г. и установкам российского руководства, которые МИД предстоит реализовать, будет посвящена пресс-конференция Министра иностранных дел России С.В.Лаврова 15 января 2018 г.

Вопрос: Российско-турецкие отношения в основном развиваются на экономическом направлении. Есть ли планы укреплять их, например, в сфере культуры?

Ответ: Конечно, у нас есть планы развития двусторонних отношений во всех сферах. На территории Турции проходит большое количество мероприятий, в т.ч. по линии нашего Посольства и других загранучреждений. Если Вы хотите подробности, я, безусловно, с удовольствием расскажу Вам.

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Вопрос: Как бы Вы отнеслись к открытию турецкого университета в России и российского университета в Турции? Мы говорим, что кризисный период остался позади, однако остаются проблемы. Так, во время кризиса многие турецкие граждане были депортированы или стали «невъездными». Ведутся ли переговоры по теме отмены виз?

Ответ: Что касается депортаций, то они были осуществлены на основе закона. Касательно визового режима могу сказать, что на данном этапе российская сторона вместе с турецкими партнёрами продолжает согласование дальнейших шагов по упрощению въезда в Российскую Федерацию отдельным категориям граждан, в частности обладателям служебных паспортов, международным перевозчикам. Вопрос о полноформатном возобновлении безвизового режима рассматривается в контексте совместных усилий по борьбе с терроризмом и предотвращению въезда на территорию Российской Федерации лиц, которые представляют террористическую опасность.

Что касается гуманитарных и культурных связей, то, как я и обещала, мы обязательно Вас проинформируем.

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