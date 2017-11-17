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28.12.1717:30 Новости / Сирийская Арабская Республика

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Сирии в Москве Р.Хаддадом

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СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

28 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Сирийской Арабской Республики в Москве Рияда Хаддада по его просьбе.

В ходе доверительной беседы состоялось обсуждение развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на комплекс вопросов политического урегулирования сирийского кризиса. Особое внимание было уделено итогам прошедшей 21-22 декабря в Астане восьмой Международной встречи по Сирии и ходу подготовки к проведению Конгресса сирийского национального диалога, намеченного на 29-30 января 2018 г. в Сочи.

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