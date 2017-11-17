О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Ирана в Москве М.Санаи

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

28 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Исламской Республики Иран в Москве М.Санаи по его просьбе.

В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в Сирии и Йемене. При обсуждении проблематики сирийского урегулирования основное внимание было уделено вопросам плотного взаимодействия России и Ирана в контексте итогов 8-й Международной встречи по Сирии в Астане и в рамках подготовки к проведению в Сочи 29-30 января 2018 г. Конгресса сирийского национального диалога.