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28.12.1712:31 Новости

О новом порядке получения виз в Республику Руанда для граждан Российской Федерации

2528-28-12-2017

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

С 1 января 2018 г. власти Республики Руанда включили Российскую Федерацию в список стран, граждане которых могут получить 30-дневную въездную визу непосредственно по прибытии в эту страну на соответствующих руандийских пограничных пропускных пунктах, предназначенных для международного сообщения. При прохождении паспортного контроля необходимо заполнить миграционную карточку.

При этом у въезжающих граждан должны быть загранпаспорта, срок действия которых превышает 6 месяцев с даты въезда в вышеуказанную страну. Стоимость визы составит 30 долл. США.

В случае необходимости продления пребывания в Руанде следует обращаться в местную службу миграции и эмиграции.

 

 

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