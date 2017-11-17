О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом ОАЭ в Москве М.Аль-Хейили

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

27 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Маадада Хареба Аль-Хейили, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы была подтверждена общая нацеленность Москвы и Абу-Даби на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-эмиратских отношений, включая поддержание активного доверительного политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях.