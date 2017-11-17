Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» А.Джарбой, Москва, 27 декабря 2017 года

Рад вновь приветствовать Вас в Москве. С момента нашей последней встречи мы наблюдаем целый ряд позитивных перемен в Сирии. Нанесен решающий удар по ИГИЛ, и хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются перегруппироваться в Сирии либо бежать за границу, тем не менее ясно, что основная борьба уже позади.

Сейчас главной антитеррористической задачей является также разгром «Джабхат Ан-Нусры». Сирийская армия вместе со своими союзниками при нашей поддержке теснит нусровцев, но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне. Как сказал Президент России В.В.Путин, в случае рецидивов террористической активности мы будем активнейшим образом с помощью наших Воздушно-космических сил поддерживать действия сирийской армии. С этой целью, как Вы знаете, принято решение (оно опирается на межправительственное соглашение с Дамаском) о пунктах постоянного базирования российских Вооруженных Сил в Тартусе и Хмеймиме.

Успехи в борьбе с ИГИЛ, а также успехи функционирования созданных в рамках Астанинского процесса зон деэскалации позволяют более активно и предметно приступить к политическому процессу. Опираясь на результаты уже восьми встреч в Астане, как Вы знаете, президенты России, Турции и Ирана выдвинули инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Назначена дата – 29-30 января. Ценим Ваше активное участие в обеспечении успеха этого мероприятия. Видим его широкую поддержку среди сирийцев, прежде всего, живущих в своей стране, включая большинство руководителей племен.

Как Вы знаете, на Конгресс приглашены и внешние оппозиционеры, включая тех, кто объединился в делегацию для переговоров с Правительством на женевском треке. Наша цель – создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционной реформы, условия которой, конечно же, должны быть согласованы самими сирийцами, и в этом смысле выполнить положение резолюции 2254 СБ ООН о необходимости диалога между Правительством и всем спектром оппозиции.

Убеждены, что точно так же, как год назад инициатива создания астанинской площадки активизировала наших ооновских коллег, которые после десятимесячной паузы начали совершать телодвижения в направлении возобновления переговоров, Конгресс сирийского национального диалога будет помогать, в этом нет сомнения, спецпредставителю Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуре и его коллегам завязать, наконец, прямой диалог без предварительных условий в Женеве, прежде всего, по вопросам конституции и подготовки к выборам.

Будем рады выслушать Ваши оценки «изнутри» тех процессов, которые идут в этапах сирийского урегулирования. Они для нас всегда весьма полезны.