Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

27.12.1714:37 Выступления Министра / Новости / Сирийская Арабская Республика / Мероприятия с участием Министра иностранных дел Российской Федерации

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе переговоров с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» А.Джарбой, Москва, 27 декабря 2017 года

2521-27-12-2018

  • de-DE1 es-ES1 ru-RU1 fr-FR1

Рад вновь приветствовать Вас в Москве. С момента нашей последней встречи мы наблюдаем целый ряд позитивных перемен в Сирии. Нанесен решающий удар по ИГИЛ, и хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются перегруппироваться в Сирии либо бежать за границу, тем не менее ясно, что основная борьба уже позади.

Сейчас главной антитеррористической задачей является также разгром «Джабхат Ан-Нусры». Сирийская армия вместе со своими союзниками при нашей поддержке теснит нусровцев, но они пока еще сопротивляются, в том числе, по нашим данным, за счет получения помощи извне. Как сказал Президент России В.В.Путин, в случае рецидивов террористической активности мы будем активнейшим образом с помощью наших Воздушно-космических сил поддерживать действия сирийской армии. С этой целью, как Вы знаете, принято решение (оно опирается на межправительственное соглашение с Дамаском) о пунктах постоянного базирования российских Вооруженных Сил в Тартусе и Хмеймиме.

Успехи в борьбе с ИГИЛ, а также успехи функционирования созданных в рамках Астанинского процесса зон деэскалации позволяют более активно и предметно приступить к политическому процессу. Опираясь на результаты уже восьми встреч в Астане, как Вы знаете, президенты России, Турции и Ирана выдвинули инициативу созыва Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Назначена дата – 29-30 января. Ценим Ваше активное участие в обеспечении успеха этого мероприятия. Видим его широкую поддержку среди сирийцев, прежде всего, живущих в своей стране, включая большинство руководителей племен.

Как Вы знаете, на Конгресс приглашены и внешние оппозиционеры, включая тех, кто объединился в делегацию для переговоров с Правительством на женевском треке. Наша цель – создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционной реформы, условия которой, конечно же, должны быть согласованы самими сирийцами, и в этом смысле выполнить положение резолюции 2254 СБ ООН о необходимости диалога между Правительством и всем спектром оппозиции.

Убеждены, что точно так же, как год назад инициатива создания астанинской площадки активизировала наших ооновских коллег, которые после десятимесячной паузы начали совершать телодвижения в направлении возобновления переговоров, Конгресс сирийского национального диалога будет помогать, в этом нет сомнения, спецпредставителю Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистуре и его коллегам завязать, наконец, прямой диалог без предварительных условий в Женеве, прежде всего, по вопросам конституции и подготовки к выборам.

Будем рады выслушать Ваши оценки «изнутри» тех процессов, которые идут в этапах сирийского урегулирования. Они для нас всегда весьма полезны.

Дополнительные материалы

Видео

Фотографии

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений