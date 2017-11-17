Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с мерами Украины по изменению порядка въезда граждан Российской Федерации

В связи с растиражированными в СМИ Украины сообщениями о намерении пограничной службы этой страны применять к гражданам Российской Федерации с 1 января 2018 г. новые правила пересечения государственной границы обращаем внимание на следующее.

Как следует из заявлений киевских властей, от граждан нашей страны при следовании на Украину планируется требовать предоставления ее компетентным органам своих персональных данных, включая биометрические, а также регистрации по месту пребывания в период нахождения и передвижения по территории страны.

МИД России неоднократно запрашивал Киев о характере и порядке применения к гражданам России озвученных украинской стороной нововведений, их конкретном содержании и наполнении. До настоящего времени ответа на поставленные вопросы не получено вопреки положениям действующего межправительственного соглашения о безвизовых поездках граждан от 1997 г. и принципам цивилизованного общения государств.

В связи с вышеизложенным гражданам Российской Федерации, намеревающимся осуществить в ближайшее время поездки на Украину, следует учитывать, что при прохождении контроля на украинской границе у них могут возникать проблемы из-за предъявления органами Госпогранслужбы Украины новых дополнительных требований.

Принимая во внимание неконструктивные действия Киева, а также во избежание возможных провокаций рекомендуем перед поездкой на Украину уточнять условия и порядок пересечения границы в дипломатических и консульских учреждениях Украины.