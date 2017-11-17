Слайдер Главная

Актуальные темы

Актуальные темы

Новостная лента

26.12.1714:23 Новости / Руанда

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Руанды в Москве Жанной дʼАрк Муджавамарией

2516-26-12-2017

  • en-GB1 ru-RU1

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 декабря специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Руанда в Москве Ж. дʼАрк Муджавамарию по ее просьбе.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития российско-руандийских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Кигали на углубление политического диалога, наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной областях.

Встречи Министра

Встречи Министра

Телефонные разговоры Министра

Телефонные разговоры Министра

Официальные заявления

Официальные заявления

Все материалы

Анонсы

Анонсы

Все материалы

Брифинги

Брифинги

Все материалы

Новые назначения

Новые назначения

Все материалы

Карты

Россия в системе международных отношений