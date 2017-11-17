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25.12.1718:12 Новости

О принятии Генеральной Ассамблеей ООН российско-китайской резолюции «Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве»

2514-25-12-2017

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 декабря по инициативе Российской Федерации и Китайской Народной Республики большинством голосов государств-членов ООН и при внушительном коспонсорстве 35 стран Генеральная Ассамблея ООН приняла принципиально важную резолюцию «Дальнейшие практические меры в области предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве». Теперь открываются новые возможности для продвижения предлагаемых Россией и Китаем практических мер по сохранению космоса свободным от оружия любого вида, предотвращению применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов.

В частности, этот документ предусматривает запуск планомерной работы в формате Группы правительственных экспертов (ГПЭ) ООН в целях подготовки рекомендаций относительно важнейших элементов международного юридически обязывающего соглашения по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, включая предотвращение размещения в нем оружия.  

Учреждение ГПЭ создаёт условия для всестороннего экспертного обсуждения российско-китайского проекта договора о предотвращения размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК), обновлённая версия которого была представлена на Конференции по разоружению в июне 2014 г.

Генеральному секретарю ООН уже в начале 2018 г. предстоит сформировать ГПЭ, в которую войдут эксперты 25 государств (выбор будет сделан на основе справедливого географического представительства). ГПЭ будет работать на основе консенсуса и проведёт в 2018-19 гг. две двухнедельные сессии в Женеве.

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