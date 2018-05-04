Выступление Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на открытии выставки, посвященной 190-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией, Москва, 26 октября 2018 года

Уважаемый господин Посол, Ваше превосходительство,

Дамы и господа, коллеги, друзья,

Мы сегодня собрались по знаменательному поводу – в связи с открытием выставки архивных документов внешнеполитических ведомств России и Бразилии, приуроченной к 190-летию установления дипломатических отношений.

3 октября 1828 г. Император Николай I подписал указ о назначении первого русского посланника, известного отечественного дипломата и учёного Ф.Ф.Бореля. Символично, что Бразилия стала первой страной Латинской Америки, с которой русское правительство установило дипломатические связи. По сути, Бразилия послужила «окном» для России в этот самобытный регион. С тех пор мы прошли большой путь, накопили значительный опыт конструктивного взаимодействия. Копии договора об установлении дипломатических связей представлены на выставке.

Наши отношения сегодня продолжают развиваться по нарастающей. Поддерживается регулярный и доверительный политический диалог на всех уровнях, включая высший. Эффективно функционируют механизмы двустороннего отраслевого сотрудничества, расширяются торгово-экономические обмены. При этом мы не останавливаемся на достигнутом, выходим на новые, более продвинутые формы кооперации, в том числе в инвестиционной и научно-технической сферах.

В основе нашего взаимодействия в мировых делах – совпадение или близость подходов по ключевым проблемам современности. Осуществляется тесная координация на основных многосторонних площадках, прежде всего в ООН, «Группе двадцати», а также, разумеется, БРИКС. Это объединение нового типа, которое является важным элементом формирующейся более справедливой, более демократической, полицентричной архитектуры мироустройства.

Непреходящий фактор в деле дальнейшего наращивания двусторонних связей – это объединяющее наши народы чувство дружбы и взаимной симпатии, их неподдельный интерес к истории, культуре, традициям друг друга. Кстати, среди представленных здесь документов – устав Ассоциации друзей Советского Союза, которая была создана в период, когда официальные контакты между Москвой и Рио-де-Жанейро были прерваны.

В Бразилии успешно реализуется уникальный культурный проект – единственная за рубежом школа Большого театра в городе Жоинвиль. Её выпускники выступают на сцене Большого в российской столице, сотрудничают с другими прославленными балетными коллективами мира. Мы приветствуем и поддерживаем интерес молодых бразильцев к обучению в отечественных вузах. Сближению наших граждан способствует их любовь к спорту номер один – футболу. Летом этого года нашу страну в рамках Чемпионата мира посетили многочисленные болельщики из Бразилии, которые смогли воочию увидеть, чем живёт современная Россия.

Уважаемые коллеги, друзья,

Согласно бразильской поговорке, друг – это не тот, кто говорит: «Иди вперёд», а тот, кто говорит: «Идём вперёд вместе». Сейчас налицо обоюдная заинтересованность в том, чтобы идти вперёд по пути углубления российско-бразильского стратегического партнёрства.

Хотел бы с удовлетворением отметить, что здесь, помимо представителей дипкорпуса, науки, культуры, средств массовой информации, широкой общественности, присутствует группа дипломатов государств Латинской Америки и Карибского бассейна, которая приехала в Москву для обучения на курсах повышения профессиональной квалификации в Дипломатической академии нашего Министерства.

Приглашаю всех ознакомиться с экспозицией. Убеждён, что она вызовет большой интерес как у сотрудников Министерства, так и у многочисленных посетителей.