О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Генеральным секретарем сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Б.Ибрагим

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Генерального секретаря сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по комплексу вопросов политического урегулирования в Сирии, включая формирование Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН.