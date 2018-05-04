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26.10.1815:37

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Генеральным секретарем сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Б.Ибрагим

2022-26-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

26 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Генерального секретаря сирийской Национальной молодежной партии созидания и перемен Барвин Ибрагим.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по комплексу вопросов политического урегулирования в Сирии, включая формирование Конституционного комитета в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 СБ ООН.
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