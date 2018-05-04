О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Киргизской Республики Ч.А.Айдарбековым

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября в Москве состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Киргизской Республики Ч.А.Айдарбековым, находившимся в России с рабочим визитом.

С.В.Лавров поздравил Ч.А.Айдарбекова с недавним назначением на высокий государственный пост и пожелал успехов в его деятельности.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, взаимодействия двух стран на различных международных площадках, обменялись мнениями по наиболее актуальным темам региональной повестки дня.

Стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение совместной конструктивной работы по продвижению всего спектра российско-киргизских отношений в интересах народов двух стран.