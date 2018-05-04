Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с Министром иностранных дел Киргизии Ч.А.Айдарбековым, Москва, 26 октября 2018 года

Уважаемый Чингиз Азаматович,

Мы рады приветствовать Вас в Москве. Теперь уже лично поздравляю Вас с назначением на высокий пост Министра иностранных дел Киргизской Республики.

У нас были очень хорошие отношения с Вашим предшественником. Уверен, что мы обеспечим преемственность, как того и требуют наши президенты. Контакты между ними задают всю тональность нашему союзничеству, стратегическому партнерству. За последнее время наши отношения вышли на качественно новый уровень.

В этом году президенты встречались уже четыре раза. Трижды встречались главы правительств. А это будет уже четвертая встреча министров иностранных дел. Стараемся переводить такую интенсивность на язык практических действий, на реализацию конкретных проектов в самых разных областях: торгово-экономической, инвестиционной, военной, военно-технической, культурной, гуманитарной. Наши отраслевые ведомства сотрудничают очень тесно. Очень велика взаимная тяга наших граждан, поэтому обеспечивать максимально комфортные условия для контактов между людьми – также очень важная, насущная задача.

Сегодня у нас будет хорошая возможность в ходе Вашего, как я понимаю, первого заграничного визита в новом качестве обсудить состояние наших двусторонних отношений и вопросы, касающиеся нашего сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, Организации Объединенных Наций и других международных площадок.

Еще раз благодарю Вас за то, что Вы приняли наше приглашение, и рассчитываю на продуктивный разговор.