О заседании коллегии МИД России

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

26 октября под председательством Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова состоялось заседание коллегии МИД России, посвященное вопросам комплексного развития сотрудничества в регионе Черного моря.

Коллегия отметила серьезное ухудшение ситуации в Причерноморье за последние годы, увеличение рисков в военной сфере, в том числе в связи с действиями США и их союзников по НАТО, фрагментацию региона и сохраняющиеся негативные тенденции в отношениях между входящими в него странами. Подчеркнута важность поддержания стабильности и безопасности в черноморском регионе исключительно прибрежными государствами, в том числе путем укрепления доверия и задействования существующих форматов взаимодействия в военно-политической сфере.

Обращено внимание на необходимость расширения разнопланового многостороннего и двустороннего сотрудничества в экологической, транспортной, энергетической, культурной, туристической и иных сферах для преодоления существующих проблем и обеспечения поступательного социально-экономического развития Причерноморья в интересах населяющих его народов.

Рассмотрены возможности более эффективного использования потенциала существующих в регионе многосторонних форматов взаимодействия, прежде всего Организации Черноморского экономического сотрудничества – уникальной профильной структуры, способствующей формированию общей экономической «повестки дня» в регионе, а также Комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения.

Обращено внимание на целесообразность активизации совместной работы с черноморскими странами, прежде всего Турцией, и на иных площадках, а также взаимодействия с другими партнерами, в том числе ЕС, в той мере, насколько это будет отвечать российским интересам. В этом контексте рассмотрены перспективы работы над Совместной морской повесткой для Черного моря в соответствии с Бургасской декларацией, принятой Болгарией, Грузией, Молдавией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной 31 мая 2018 года.

Особое внимание было уделено взаимодействию на местном и региональном уровне, поощрению контактов научных и экспертных кругов, а также представителей широкой общественности, развитию сотрудничества в различных областях, как это происходит в других европейских регионах, в частности, на Балтике и на европейском севере.