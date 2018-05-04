Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с принятием в первом чтении законопроектов о трансформации Сил безопасности Косово

18 октября 2018 г. «ассамблея» Косово в обход конституционной процедуры и в отсутствие депутатов «Сербского списка» одобрила в первом чтении пакет из трех законопроектов, предусматривающих трансформацию Сил безопасности Косово (СБК) в полноценную армию.

Мы неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что подобные поползновения являются прямым нарушением резолюции СБ ООН 1244, закрепляющей пребывание в крае исключительно многонациональных контингентов под международным контролем.

Никто не даст гарантий, что эти так называемые «вооруженные силы», костяк которых составляют террористы «Освободительной армии Косово», не будут в дальнейшем использованы против сербского населения на севере края. Внешними покровителями Приштины спешно свёрстываются планы практической реорганизации СБК в армейские подразделения с тем, чтобы в ближайшей перспективе подтянуть бывших боевиков и к военной деятельности НАТО. Вклад, надо полагать, будет незаменимым.

Такое пренебрежение к выстроенным в свое время с большим трудом международно-правовым механизмам косовского урегулирования чревато подрывом стабильности в Балканском регионе в целом и в конечном счете представляет собой нарушение прав проживающих в нем граждан на мирное и безопасное будущее.