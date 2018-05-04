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25.10.1818:39

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Послом Республики Куба в Российской Федерации Х.Пеньяльвером Порталем

2016-25-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков встретился с Послом Кубы в Москве Х.Пеньяльвером Порталем.

Были обсуждены узловые аспекты двусторонней повестки дня, рассмотрен график предстоящих контактов.

Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по вопросам российско-кубинского взаимодействия на международных площадках.
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