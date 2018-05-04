Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с учениями ОВС НАТО «Trident Juncture-2018»

25 октября (а по факту – еще несколько недель назад) на территории Норвегии, в Балтийском море и Северной Атлантике стартовали оперативно-тактические учения Объединенных вооруженных сил НАТО «Trident Juncture-2018». Контингенты членов альянса и отдельных стран-партнеров (Финляндии и Швеции) отрабатывают навыки проведения оборонительных и, что принципиально важно, наступательных операций во всех средах – на суше, на море и в воздухе, а также в киберпространстве – в ходе конфликта «высокой интенсивности» с «сопоставимым противником». Особенностью учений является подготовка военнослужащих к действиям в условиях низких температур.

Несмотря на довольно неуклюжие попытки представителей альянса и его государств-членов представить подобную военную активность как оборонительную, очевидно, что эта демонстрация боевого потенциала имеет четкую антироссийскую направленность. По сути, в рамках «Trident Juncture- 2018» будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому «сдерживанию» России в максимально приближенных к нашим климатических условиях.

Информация, которую натовская сторона предоставляла нам на этот счет на заседании Совета Россия-НАТО, а также брифинг в рамках ФСОБ ОБСЕ в Вене нашей обеспокоенности не снимают. Особенно с учетом того, что «в последний момент» численность привлекаемых военнослужащих возросла до 50 тыс. чел., а к учениям подключились также атомный авианосец, ударная и амфибийно-десантная группировки ВМС США. Не можем игнорировать и тот факт, что отдельные элементы «Trident Juncture-2018» пройдут на объектах, расположенных всего в 200 км от российской границы.

В последние месяцы мы видели множество сообщений о переброске сил и средств стран-членов НАТО в район учений, что скорее напоминало сводки времен военного времени. Естественно, что для оправдания столь сомнительного и провокационного действа натовской стороной наращивается антироссийская информационная кампания.

Это негативно влияет на безопасность всех без исключения соседних стран, ведет к осложнению военно-политической обстановки и отнюдь не вписывается в предпринимаемые усилия по выработке новых мер доверия в регионе Балтийского моря.

Повсеместно декларируемая членами альянса готовность к деэскалации напряженности и снижению рисков военной деятельности давно требует практического подтверждения. Это подразумевало бы отказ от превращения территории сотрудничества, которой традиционно являлась Северная Европа, в потенциальную арену противостояния.