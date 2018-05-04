Брифинг официального представителя МИД России М.В.Захаровой, Москва, 25 октября 2018 года

Добрый день!

Думаю, вы помните, как проходил прошлый брифинг, с чего он начинался. Не могу не вернуться сегодня к этой теме и не выразить искреннюю признательность всем, кто остался неравнодушным к нашей общенациональной трагедии в Керченском политехническом колледже.

Мы получили огромное количество соболезнований, слов поддержки и настоящего, искреннего сочувствия в адрес нашей страны, семей погибших и пострадавших.

Еще раз хотела бы выразить признательность простым гражданам, представителям правящих кругов, журналистам, международным организациям. Спасибо за слова искренней поддержки.

Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в переговорах с Министром иностранных дел Киргизии Ч.А.Айдарбековым

26 октября в Москве состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Киргизской Республики Ч.А.Айдарбековым. Это будет первый контакт руководителей внешнеполитических ведомств наших стран после назначения Ч.А.Айдарбекова на эту должность 17 октября.

Планируется обсудить график мероприятий на высшем и высоком уровнях, ряд ключевых вопросов многопланового двустороннего сотрудничества, обменяться мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня.

В МИД России уверены, что встреча министров будет способствовать реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, дальнейшему наращиванию российско-киргизских связей в рамках интенсивного политического диалога, отражающего высокую динамику отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Н. Аль-Харири

На 26 октября в Москве намечена встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с председателем оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насром Аль-Харири.

Рассчитываем на предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачу скорейшего политического урегулирования кризиса в этой стране через инклюзивный межсирийский диалог на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Среди приоритетных тем для обсуждения с делегаций Сирийского комитета по переговорам – усилия по формированию Конституционного комитета, окончательная ликвидация террористического присутствия на территории Сирийской Арабской Республики, содействие восстановлению разрушенной социально-экономической инфраструктуры, формирование условий для возвращения к своим очагам внутренне перемещенных лиц и придания массового характера репатриации сирийских беженцев из-за рубежа.

Программой пребывания Насра Аль-Харири в Москве предусмотрены также консультации со спецпредставителем Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем Министра иностранных дел России М.Л.Богдановым.

О предстоящей 29 октября встрече С.В.Лаврова с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Л.Заньером

С 28 по 30 октября в Российской Федерации будет находиться Верховный комиссар Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Программа пребывания Верховного комиссара в России включает встречи в федеральных органах власти в Москве, в том числе с руководством Министерства просвещения, Россотрудничества, Федерального агентства по делам национальностей. Кроме того, Л.Заньер примет участие в организуемой Российским еврейским конгрессом Второй международной конференции «Защитим будущее».

29 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров встретится с Л.Заньером для обсуждения положения русскоязычного населения на Украине, странах Прибалтики и Молдавии, а также информирования Верховного комиссара о принимаемых мерах поддержки нацменьшинств в России.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в заседании Делового совета

30 октября под председательством Министра иностранных дел России С.В.Лаврова пройдет заседание Делового совета при Министре иностранных дел Российской Федерации. В развитие дискуссий, состоявшихся на Совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации в июле этого года, мероприятие планируется посвятить вопросам повышения эффективности политико-дипломатического сопровождения проектов российского бизнеса, направленных на увеличение высокотехнологичного экспорта. Будут также обсуждены пути укрепления позиций отечественных производителей на внешних рынках.

В заседании примут участие представители руководства МИД России, других заинтересованных министерств, а также главы ведущих деловых ассоциаций и крупных российских компаний.

Об участии Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в предстоящем 31 октября VI Всемирном конгрессе соотечественников

В Москве 31 октября откроется шестой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом. Это плановое мероприятие, которое проводится под эгидой Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и Всемирного координационного совета российских соотечественников.

Министр иностранных дел России С.В.Лавров выступит на пленарной сессии в день открытия Конгресса.

Хотела бы более подробно рассказать о содержании, программе и участниках этого мероприятия.

Каждый из предыдущих пяти Конгрессов являлся новой вехой развития взаимоотношений по линии Россия – соотечественники, открывая еще больше возможностей и перспектив для дальнейшего сотрудничества. В этом году в работе Конгресса будут принимать участие активисты российской общины, видные представители нашей диаспоры. Всего запланирован приезд 415 делегатов из 98 стран. Ожидается участие в Конгрессе руководителей органов государственной власти Российской Федерации, глав ряда регионов, представителей министерств и ведомств, лидеров традиционных российских религий, членов неправительственных организаций, журналистов и ученых.

Форум будет проходить в формате пленарных заседаний и пяти тематических секций, таких как: «Защита прав и законных интересов соотечественников», «Сохранение русской идентичности: поддержка русскоязычного образования», «Роль молодежи в консолидации общины», «Средства массовой информации Русского зарубежья в современном мире», «Экономическое сотрудничество России с зарубежными странами и соотечественниками».

В рамках мероприятия пройдет награждение Почетным знаком соотечественника и Дипломом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом наиболее активных представителей российских зарубежных общин, деятельность которых неизменно направлена на укрепление связей с исторической Родиной, сохранение и поддержание русского языка и российской культуры.

За последние три года заметно активизировались связи с многомиллионной, многонациональной российской диаспорой. Работа с соотечественниками за рубежом вышла на новый уровень партнерского взаимодействия в таких важных сферах, как защита прав и законных интересов, распространение русского языка, привлечение молодежи к общественному движению соотечественников.

Несмотря на активно распространяемые по миру антироссийские настроения и русофобию, сегодня наша диаспора сильна и сплочена как никогда ранее. Зарубежные соотечественники открыты к диалогу и готовы к укреплению связей с Отечеством и одновременно прилагают значительные усилия для развития сотрудничества стран своего проживания с Российской Федерацией.

Об участии Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в презентации Московской области

1 ноября в рамках оказания содействия субъектам Федерации в развитии и укреплении сотрудничества с зарубежными странами и деловым сообществом в Доме приёмов МИД России состоится презентация Московской области. Подобные мероприятия проводятся Министерством

с 2007 года.

Презентация пройдет с участием представителей аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, федеральных и региональных органов власти, деловых кругов, российских и зарубежных СМИ. Приглашаем вас всех принять в ней участие.

Мероприятие нацелено продемонстрировать экономические возможности и инвестиционный потенциал Московской области, а также ознакомить с планами руководства субъекта Федерации по дальнейшему наращиванию деловых связей с зарубежными партнерами. Будут представлены различные проекты, в реализации которых могли бы принять участие представители бизнеса и заинтересованные структуры иностранных государств.

Планируются выступления Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева.

О предстоящей встрече С.В.Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Т.Гремингером

На 2 ноября намечены переговоры в Москве между Министром иностранных дел России С.В.Лавровым и Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Т.Гремингером.

В ходе встречи, прежде всего, планируется обсудить актуальные вопросы повестки дня ОБСЕ с учетом предстоящего в Милане 6-7 декабря министерского заседания (СМИД) Организации. К этому центральному для ОБСЕ мероприятию Россия готовит проекты решений по таким насущным для ее государств-участников проблемам, как антитеррор, борьба с наркоугрозой, обеспечение языковых и образовательных прав граждан, свободный доступ СМИ и общественности к информации.

Стороны предполагают обменяться мнениями по имеющим объединительный потенциал темам из всех трех «измерений» ОБСЕ (военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного), а также поддержать усилия Организации по содействию урегулированию региональных конфликтов, включая работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

Кроме того, на переговорах будут затронуты вопросы, связанные с деятельностью специализированных институтов ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека, Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, Представитель по свободе СМИ) и полевых присутствий Организации в ряде стран постсоветского пространства и на Балканах. Стороны также изложат свою точку зрения на административно-бюджетные и кадровые аспекты работы ОБСЕ.

Об освобождении М.А.Бочкарева из норвежской тюрьмы

Как известно, 21 сентября в Осло был задержан сотрудник Аппарата Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Михаил Анатольевич Бочкарёв по совершенно надуманному обвинению в шпионаже. Как мы уже сообщали и делились нашими оценками, 19 октября он был освобожден из норвежской тюрьмы. В настоящее время российский гражданин находится в Москве. Вместе с тем, Полицейская служба безопасности Норвегии заявила о «продолжении расследования» этого так называемого «дела».

Как уже неоднократно отмечали российские официальные лица, иначе, как провокацией и недружественным шагом норвежских властей, эти действия мы назвать не можем. С самого начала мы указывали на фальшивый характер выдвигавшихся в адрес Михаила Бочкарёва обвинений. До сих пор официальных извинений от норвежской стороны, в том числе от спровоцировавшего инцидент парламента страны, так и не последовало. Безусловно, подобного рода действия идут вразрез с интересами развития российско-норвежских отношений и неизбежно повлекут за собой негативные последствия, в том числе для контактов по парламентской линии.

О развитии ситуации вокруг М.В.Бутиной

Самым внимательным образом отслеживаем ситуацию с гражданкой России Марией Бутиной, арестованной в США по надуманному обвинению в деятельности в качестве «агента иностранного правительства».

На прошлой неделе дипломаты нашего Посольства в Вашингтоне провели с ней встречу. С удовлетворением восприняли информацию о том, что условия содержания Марии в тюрьме постепенно улучшаются и ей, в частности, позволили работать в местной библиотеке. Уверены, что постоянный доступ к книгам и прессе даст соотечественнице дополнительный моральный стимул в условиях, когда ее имя опорочено, вокруг нее сформирована атмосфера ненависти, когда она стала чуть ли не символом русофобии, распространяемой рядом политических кругов США. Будем добиваться скорейшего перевода Марии Бутиной в новую камеру, поскольку в нынешней с наступлением осенней погоды стало очень холодно.

Вместе с тем вызывает недоумение то, что суд, рассматривающий дело россиянки, до сих пор не передал Марии Бутиной судебные материалы, несмотря на то, что очередное заседание запланировано на 13 ноября.

К сожалению, это дает лишний повод усомниться в непредвзятости американского правосудия.

Со своей стороны настаиваем на полной невиновности Марии Бутиной, которая арестована только за свой российский паспорт и, без всякого сомнения, является политической заключенной. Требуем ее немедленного освобождения. Продолжим прилагать все усилия для защиты прав соотечественницы и скорейшего возвращения Марии на Родину.

О развитии ситуации вокруг Кирилла Вышинского

23 октября стало известно о решении Херсонского городского суда оставить под арестом руководителя «РИА Новости - Украина» Кирилла Вышинского до 4 ноября.

Под стражей остается профессиональный журналист, арестованный по абсолютно надуманному и сфабрикованному обвинению в государственной измене.

Призываем международное сообщество повлиять на вопиющее нарушение международных обязательств Украины в сфере свободы СМИ. Ждем от профильных международных структур и неправительственных организаций не просто заявлений и очередных коротких сообщений в социальных сетях, а того, что эта ситуация будет взята под контроль, что Киеву будут регулярно напоминать о его прямых обязанностях, раз эти люди под ними подписались и постоянно декларируют приверженность ценностям, в частности, свободе СМИ, свободе слова и безопасности работы журналистов. Однозначно осуждением репрессивную политику официального Киева в отношении представителя журналистского сообщества.

Эти вопросы будут подняты и обсуждены официальными представителями Российской Федерации, в частности, Министром иностранных дел России С.В.Лавровым, в ходе его предстоящих контактов с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), о которых я уже рассказала.

Требуем от украинских властей незамедлительного освобождения Кирилла Вышинского.

О развитии ситуации в Сирии

Обстановка в Сирии продолжает оставаться непростой.

Несмотря на в целом успешный ход реализации Меморандума о стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации, подписанного по итогам переговоров Президента России В.В.Путина с Президентом Турции Р.Т.Эрдоганом в Сочи 17 сентября, находящиеся в Идлибе террористы продолжают периодически совершать вооруженные провокации. Так,

20 октября бандформирования, действующие на северо-западе Алеппо, выпустили 37 мин по жилым кварталам города, в результате чего погибли два местных жителя и десять были ранены. На севере провинции Хама и юго-востоке Идлибской зоны также время от времени фиксируются обстрелы позиций правительственных сил со стороны «нусровцев» и их союзников из группировок, аффилированных с «Аль-Каидой».

В этой связи не могу не напомнить, что один из неоспоримых приоритетов усилий заинтересованных сторон в процессе сирийского урегулирования – окончательная ликвидация террористического присутствия на всей территории Сирийской Арабской Республики. Это должны усвоить прежде всего те участники незаконных вооруженных формирований, кто находится перед выбором: выполнять им требования Меморандума от 17 сентября или положиться на союз с «нусровцами» и «алькаидовцами».

Продолжает вызывать беспокойство ситуация как на северо-востоке Сирии, где американцы не оставляют попыток заигрывания с сепаратистски настроенной частью курдских объединений, так и на юге страны в районе Ат-Танфа, где фактически имеет место неприкрытая оккупация силами США территории суверенного сирийского государства. По поступающей информации, боевики, нашедшие «приют» в произвольно установленной здесь американцами 55-километровой «эксклюзивной зоне», требуют с мирных жителей, желающих покинуть ее, по 2 тысячи долларов США с человека.

По сообщениям сирийских источников, ведомая США международная коалиция, неделей ранее замеченная в применении фосфорных боеприпасов в районе поселка Хаджин, 23 октября нанесла авиаудар по мечети в населенном пункте Эс-Суса на востоке провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли около 70 человек. В этой связи власти Сирии направили послания Генсекретарю ООН и Председателю Совета Безопасности ООН с призывом провести независимое и транспарентное международное расследование этих инцидентов.

Не можем не вспомнить и то, что в октябре исполняется ровно год с момента «освобождения» силами коалиции сирийской Ракки, когда город, по сути, был стерт с лица земли и завален трупами в результате массированных бомбардировок и артобстрелов. Отмечаем, что из-за этого на сегодняшний день 80% территории города не пригодно для проживания.

Из положительных моментов хотели бы отметить, что в районах, подконтрольных законным властям Сирийской Арабской Республики, продолжаются усилия по восстановлению нормальной жизни, созданию условий для наращивания темпов возвращения к местам постоянного проживания внутренне перемещенных лиц и репатриации сирийских беженцев. После открытия перехода «Насыб» на сирийско-иорданской границе прибавились сотни сирийцев, потянувшихся на родину из Иордании, в дополнение к ежедневному потоку возвращающихся из Ливана.

Об уходе со своего поста Спецпосланника Генсекретаря ООН по Сирии С. де Мистуры

В ходе заседания Совета Безопасности ООН 17 октября Специальный посланник Генерального секретаря ООН по Сирии С. де Мистура сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост в конце ноября.

В этом контексте хотели бы отметить, что мы уже делали неоднократно, в том числе на брифингах, что российская сторона на протяжении всего периода нахождения С. де Мистуры в своей должности поддерживала с ним тесный контакт в различных двусторонних и многосторонних форматах.

Принципиальное значение имело подключение Спецпосланника к реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи,

в котором он принимал личное участие. Отмечаем его вклад в этот процесс.

Подтверждаем нацеленность на конструктивное взаимодействие с преемником С. де Мистуры, которого должен назначить Генеральный секретарь ООН. Исходим из того, что, как это предполагают базовые принципы ооновского посредничества, кандидатура нового Спецпосланника должна быть приемлема для властей Сирийской Арабской Республики, а выполнение им своих задач должно быть нейтральным и беспристрастным, в строгом соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и решениями Совета Безопасности Организации.

О преувеличении Россией угрозы ИГИЛ в Афганистане

Мы регулярно, практически на каждом брифинге касаемся темы Афганистана и в связи с вашими вопросами, и в связи с развитием текущей обстановки в стране. С удивлением обнаружили в СМИ заявления неких «экспертов» и даже официальных лиц о том, что Россия «преувеличивает» угрозы, в частности, связанные с ИГИЛ в Афганистане.

Не считаем наши оценки угрозы, исходящей от группировки ИГИЛ в Афганистане, преувеличенными. Игиловцы продолжают укреплять позиции в северных провинциях страны, вести активную пропаганду среди местного населения. Ими регулярно осуществляются крупные теракты. Мы также неоднократно привлекали внимание к полетам вертолетов без опознавательных знаков в места их базирования, которые доставляют туда оружие и пополнение. Это очень странно, ведь территория Афганистана переполнена представителями Вооруженных Сил США, представителями НАТО. Как же можно представить себе что вертолет (не автомобиль) передвигается по воздушному пространству Афганистана без каких-либо опознавательных знаков.

Те, кто прилетал в аэропорт Кабула, могут себе представить, как контролируется внутренне воздушное пространство в Афганистане. Представить себе, что в нем беспрепятственно будут передвигаться вертолеты, которые перевозят оружие и пополнение, находясь в зоне действия и операций террористической организации, просто невозможно.

Все это происходит непосредственно у границ центральноазиатских государств, являющихся нашими близкими соседями и союзниками по Содружеству Независимых Государств (СНГ), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом экстремисты не скрывают, что преследуют цель свержения светской власти в этих государствах и установление так называемого «халифата».

К сожалению, мы постоянно вынуждены опровергать инсинуации относительно наших контактов с Движением талибом. Хотела бы еще раз напомнить о том, что главной целью этих контактов является обеспечение безопасности российских граждан, находящихся в Афганистане, и содействие процессу национального примирения в этой стране, Кстати, США и некоторые другие государства также поддерживают периодические контакты с талибами. Надеемся, что осуществляются они в интересах продвижения мирного процесса в Афганистане.

Продолжение следует...