О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с официальным представителем хуситского движения «Ансар Алла» М.Абдель Салямом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 октября специальный представитель Президента Российской Федерации но Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял находящегося в Москве официального представителя, главу делегации хуситского движения «Ансар Алла» на межйеменских переговорах Мухаммеда Абдель Саляма.

В ходе беседы, состоявшейся в контексте российской принципиальной линии на поддержание контактов со всеми политическими силами Йеменской Республики (ЙР), был проведён обстоятельный обмен мнениями по складывающейся в этой стране военно-политической и гуманитарной ситуации. Подробно обсуждалась также задача налаживания под эгидой ООН устойчивого инклюзивного межйеменского диалога, нацеленного на скорейшее прекращение вооружённого конфликта в Йемене. При этом с российской стороны подтверждена позиция в пользу того, что будущее своей страны должны определять сами йеменцы, а международное сообщество – оказывать им в этом эффективное содействие.