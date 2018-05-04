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25.10.1817:38

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с официальным представителем хуситского движения «Ансар Алла» М.Абдель Салямом

2014-25-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 октября специальный представитель Президента Российской Федерации но Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял находящегося в Москве официального представителя, главу делегации хуситского движения «Ансар Алла» на межйеменских переговорах  Мухаммеда Абдель Саляма.

В ходе беседы, состоявшейся в контексте российской принципиальной линии на поддержание контактов со всеми политическими силами Йеменской Республики (ЙР), был проведён обстоятельный обмен мнениями по складывающейся в этой стране военно-политической и гуманитарной ситуации. Подробно обсуждалась также задача налаживания под эгидой ООН устойчивого инклюзивного межйеменского диалога, нацеленного на скорейшее прекращение вооружённого конфликта в Йемене. При этом с российской стороны подтверждена позиция в пользу того, что будущее своей страны должны определять сами йеменцы, а международное сообщество – оказывать им в этом эффективное содействие.  
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