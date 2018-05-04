Из интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», Москва, 25 октября 2018 года

Президент России В.В.Путин на встрече с помощником Президента США по национальной безопасности, когда речь зашла о ситуации в сфере контроля над вооружением, напомнил, что этот достаточно нехороший цикл был начат с выходом США из Договора об ограничении систем ПРО, что вынудило нас приступить к изготовлению изделий, которые будут обеспечивать паритет и не позволят за счёт развёртывания глобальной системы ПРО США поставить под угрозу нашу безопасность и сохранность наших стратегических сил ядерного сдерживания. С выходом из Договора о РСМД, который пока ещё официально не заявлен, но заявлено намерение и по переговорам в Москве в ходе, в том числе встречи Президента России В.В.Путина с помощником Президента по национальной безопасности США Дж.Болтоном, стало понятно, что это решение принято и будет формализовано очень скоро, либо через месяц-полтора. Затем пойдёт шестимесячный отсчёт, который предусмотрен Договором о РСМД и по истечении шести месяцев, последовавших за официальным внесением документа о прекращении, он перестаёт действовать для стороны, которая это инициировала, как и для другой стороны. Об этом говорили откровенно и прагматично, без какой-либо эмоциональности. Да, это плохо и Президент России подтвердил это вчера несколько раз и в других своих выступлениях, в том числе на пресс-конференции с Премьер-министром Италии Дж.Конте, что будет плохо, если нынешний настрой американской Администрации распространится, во-первых, на выход из Договора о РСДМ, во-вторых – относительно того, стоит ли продлевать Договор о стратегических наступательных вооружениях (Договор о СНВ), который истекает в 2021 года. Если это материализуется, то не останется никаких правовых рамок для сдерживания гонки вооружений. Президент России В.В.Путин всегда подчёркивает, когда говорит о гонке вооружений, что мы будем вынуждены отвечать на неблагоприятные для нас изменения стратегической обстановки. Но мы никогда не будем делать это настолько затратными методами, что это будет означать опять повторение примера, когда СССР втянулся по полной программе и сильно надорвал свои экономические и финансовые возможности.