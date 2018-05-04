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25.10.1817:28

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Демократической Республики Конго в Москве Дэни Калуме Нумби

2012-25-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

25 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Демократической Республики Конго в Москве Дэни Калуме Нумби, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-конголезских отношений, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Киншасы на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей, укрепление внешнеполитической координации, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях.

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