О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с назначенным Послом Демократической Республики Конго в Москве Дэни Калуме Нумби

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

25 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял назначенного Посла Демократической Республики Конго в Москве Дэни Калуме Нумби, который вручил копии верительных грамот.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-конголезских отношений, подтвержден обоюдный настрой Москвы и Киншасы на дальнейшее развитие дружественных двусторонних связей, укрепление внешнеполитической координации, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях.