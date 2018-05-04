Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи со встречей в Москве Министра иностранных дел России С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Киргизии Ч.А.Айдарбековым

26 октября в Москве состоится встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Киргизской Республики Ч.А.Айдарбековым. Это первый контакт руководителей внешнеполитических ведомств двух стран после назначения Ч.А.Айдарбекова на эту должность 17 октября с.г.

Регулярные контакты министров иностранных дел России и Киргизии способствуют совершенствованию взаимодействия наших внешнеполитических ведомств, играют значительную роль в укреплении двусторонних отношений.

Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется совпадением или близостью подходов к международным и региональным проблемам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.

В 2017 г. исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений (20 марта 1992 г.) между нашими государствами и подписания 10 июня 1992 г. основополагающего Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

В ходе переговоров предполагается обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, в том числе ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Планируется также обменяться мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.

В Москве исходят из того, что встреча министров иностранных дел России и Киргизии послужит дальнейшему укреплению и углублению двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений в интересах обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии, развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.