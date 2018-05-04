О встрече глав делегаций в Российско-Китайской комиссии по проверке двух участков госграницы

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

С 22 по 24 октября в Пекине состоялась встреча глав делегаций в Российско-Китайской комиссии по проверке двух участков госграницы.

Подведены итоги деятельности Комиссии и ее рабочих групп в текущем году. Дана высокая оценка проделанной масштабной работе, в том числе, на местности, которая выполнена в соответствии с графиком и с высоким качеством. Намечены мероприятия на 2019 год.

Отмечено, что благоприятная атмосфера в районе границы, содействие поддержанию которой является безусловным приоритетом в работе Комиссии, позволяет обеспечивать стабильное поступательное развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего равноправного доверительного партнерства и стратегического взаимодействия.

Деятельность названной Комиссии регулируется соответствующими двусторонними договоренностями и решениями правительств двух стран.