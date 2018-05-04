О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Намибии в Москве Н.Че Камати

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Намибии в Москве Ндали Че Камати по случаю завершения его миссии в Российской Федерации.

В ходе состоявшейся беседы была дана высокая оценка достигнутому уровню многопланового российско-намибийского взаимодействия. При этом подтверждено обоюдное стремление Москвы и Виндхука к поддержанию активного политического диалога, дальнейшему расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Н.Че Камати был вручен нагрудный знак «За вклад в международное сотрудничество» Министерства иностранных дел Российской Федерации, которым он награжден за значительный личный вклад в развитие российско-намибийских дружественных отношений.