О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Египта в Москве И.Насром

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Арабской Республики Египет в Москве Ихаба Насра по его просьбе.

В ходе беседы были рассмотрены практические вопросы дальнейшего продвижения российско-египетского многопланового сотрудничества с учетом итогов состоявшегося 15-17 октября официального визита Президента Египта А.Сиси в Россию. Состоялся также доверительный обмен мнениями по складывающейся ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки с акцентом на ливийскую, сирийскую и йеменскую проблематику.