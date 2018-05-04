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24.10.1817:01

О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезии в Российской Федерации Мохамадом Вахидом Суприяди

2005-24-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 октября прошла встреча заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации И.В.Моргулова с Послом Индонезии в России Мохамадом Вахидом Суприяди.

В центре внимания находились вопросы подготовки встречи лидеров Россия-АСЕАН и Восточноазиатского саммита в ноябре с.г. в Сингапуре. С учетом исполняемых Индонезией функций координатора российско-асеановского диалога подтверждена договоренность об активизации взаимодействия по выстраиванию стратегического партнерства между Россией и Ассоциацией.
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