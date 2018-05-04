О встрече заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябкова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации А.Салгадо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.А.Рябков дал завтрак в честь Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Бразилии в Российской Федерации А.Салгадо по случаю предстоящего завершения им дипломатической миссии в Москве.

С.А.Рябков дал положительную оценку вкладу бразильского посла в развитие двустороннего стратегического партнерства. Участники мероприятия подвели итоги совместной работы по продвижению всего комплекса российско-бразильских отношений, подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление политического диалога, расширение торгово-экономических связей, развитие взаимодействия на ключевых многосторонних площадках – ООН, «Группе двадцати», БРИКС.