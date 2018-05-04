О встрече Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с делегациями Ирана и Турции

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 октября Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров принял старшего помощника Министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Х.Джабери-Ансари и заместителя Министра иностранных дел Турции С.Онала, находившихся в Москве в связи с проведением трехсторонних контактов высокого уровня в Астанинском формате.

С.В.Лавров с удовлетворением отметил эффективный характер взаимодействия трех стран-гарантов, позволившего добиться существенного снижения насилия «на земле», нанести решающее поражение террористам и улучшить гуманитарное положение в Сирии. Что касается политического процесса, то была отмечена важность скорейшего завершения согласования представительного состава Конституционного комитета, приемлемого для сирийских сторон, что позволит в короткие сроки запустить работу данного органа в Женеве, в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией СБ ООН 2254.

Была выражена твердая приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР, а также подтверждено общее понимание, что сами сирийцы должны определить свое будущее в рамках ведомого и осуществляемого ими политического процесса.