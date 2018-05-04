О встрече высокого уровня трех стран-гарантов Астанинского формата в Москве

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

23 октября в Москве прошли трехсторонние консультации в Астанинском формате с участием спецпредставителя Президента Российской Федерации по сирийскому урегулированию А.Л.Лаврентьева, заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина, заместителя Министра иностранных дел Турции С.Онала и старшего помощника Министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Х.Джабери-Ансари.

Состоялось подробное обсуждение ситуации «на земле» в Сирии. Был рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с формированием и запуском работы Конституционного комитета в Женеве в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Условлено ускорить работу по согласованию состава Конституционного комитета с учетом интересов всех сирийцев, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН, в координации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии С.де Мистурой.