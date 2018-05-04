О встрече заместителя Министра иностранных дел России С.В.Вершинина с Генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии А.Кенесом

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 октября заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Вершинин провел консультации с Генеральным директором по политическим вопросам МИД Бельгии А.Кенесом в контексте избрания его страны в Совет Безопасности ООН на период 2019-2020 годов.

Рассмотрен широкий круг вопросов, находящихся на повестке дня СБ ООН, с акцентом на страновые и региональные сюжеты, пути мирного урегулирования конфликтов. Стороны условились наращивать многоплановый обмен мнениями, в т.ч. в СБ ООН, по актуальной международной проблематике с учетом взаимных интересов и приоритетов.