О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Гвинея-Бисау в Москве С.Интчассо

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

24 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Гвинея-Бисау в Москве С.Интчассо по его просьбе.

В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов дальнейшего развития российско-бисайских отношений, включая практические шаги по активизации взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях. При этом была подчеркнута важность углубления политического диалога между двумя странами.