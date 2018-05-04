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24.10.1813:54

О встрече спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова с Послом Республики Гвинея-Бисау в Москве С.Интчассо

2000-24-10-2018

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ

 

24 октября специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Гвинея-Бисау в Москве С.Интчассо по его просьбе.

В ходе беседы был обсужден комплекс вопросов дальнейшего развития российско-бисайских отношений, включая практические шаги по активизации взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и иных областях. При этом была подчеркнута важность углубления политического диалога между двумя странами.

 
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